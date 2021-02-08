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Вице-мэр Самары Владимир Василенко назвал районы города, где вода не соответствует СанПиНу

8 февраля 2021 10:08
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Вице-мэр Самары Владимир Василенко назвал районы города, где вода не соответствует СанПиНу

Самарцы часто жалуются властям на качество воды, ее цвет и напор. В ответ чиновники чаще всего переадресуют претензии в ресурсоснабжающие организации. Однако на этот раз на просьбу жительницы поселка Зубчаниновка Кировского района города первый вице-мэр Самары Владимир Василенко ответил лично.

— Какие у вас планы по улучшению снабжения водой окраин Кировского района? Мы просим о помощи каждое лето. До нас просто не доходит вода нужного давления и качества. Зубчаниновка поливает урожай, а мы должны ночами мыться, колонки не работают, — возмущена жительница Самары.

— По Зубчаниновке проблематика есть, и она известна. Касательно вопроса давления — будем планировать. Я совершенно объективно говорю, в пределах двух лет по Зубчаниновке не будет таких проектов. В Куйбышевском и Красноглинском районах качество воды не соответствует СанПиНу. В остальных районах вода соответствует, — заверил Василенко.

Летом 2020 года власти анонсировали планы по строительству двух новых водоводов диаметром 1000 мм в Куйбышевском районе областной столицы. Этой зимой в поселке Управленческий Красноглинского района Самары рабочие переложили по 500 метров водоводов. Но, судя по ранее озвученной властями информации, «новую» воду жители окраинных районов Самары получат не раньше 2023 года, пишет 63.ру.

Фото: Дильдина Светлана

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