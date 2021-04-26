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Ветеран Великой Отечественной войны в Сызрани 11 лет не может добиться устранения течи в квартире

26 апреля 2021 12:50
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Ветеран Великой Отечественной войны в Сызрани 11 лет не может добиться устранения течи в квартире

Активисты Общероссийского народного фронта в Самарской области обратили внимание представителей комитета ЖКХ Сызрани, Государственной жилищной
инспекции (ГЖИ) и управляющей компании (УК) на протечку в квартире ветерана Великой Отечественной войны, которая уже 11 лет не может
добиться устранения этой проблемы. С просьбой о помощи бабушка обратилась на прямую линию с Президентом России, лидером ОНФ Владимиром
Путиным.

Несколько лет ни управляющая компания, ни администрация города не могут устранить протекание межпанельных швов и кровли в доме на улице
Декабристов в Сызрани. Зимой герметик рассыхается и летом легко пропускает влагу. Попытки решить вопрос самостоятельно ветеран  Анна
Степановна Гришина предпринимала с 2010 г., но, к сожалению, проблема актуальна до сих пор.

«Это ужасающая по свой халатности и бездействию ситуация: человек 11 лет не может добиться решения вопроса по своей квартире, за которую
ежемесячно в полном объеме оплачивает коммунальные платежи – и за содержание, и за ремонт», – отметила сопредседатель регионального штаба
ОНФ в Самарской области Екатерина Гудзима.

Вместе с представителями комитета ЖКХ Сызрани, ГЖИ и УК общественники приехали к Анне Степановне. Картина в квартире удручающая: в местах, где
намокают стены, отошли обои. Бабушка не может сдержать слез, когда показывает на усеянный бумагами стол как результат многолетней борьбы за
качественное проживание.

«Этой зимой у меня в квартире было 13 градусов тепла, а приложила градусник к стене – он вообще показал восемь градусов! Когда пришли из
управляющей компании, то сказали, что все замерили инструментально, при этом никаких документов не заполнили и расписаться мне не дали», –
рассказала Гришина.

Специалисты обсудили вариант проведения работ за счет средств капитального ремонта, но по региональному графику эти работы планируются
выполнить  не раньше чем через 20 лет.

«Сегодня существует возможность перехода от регионального оператора по капитальному ремонту на специальный счет, благодаря чему жильцы смогут
самостоятельно распоряжаться накоплениями и направлять их на срочные работы. Этот процесс небыстрый, но в любом случае поддержку жителям дома
мы обеспечим», – пояснила Гудзима.

Устранять недостатки предстоит УК «Заусиновское», принявшей данный дом на баланс в январе 2021 г. На данный момент управляющая компания уже
составила смету и готовится, как только позволит погода, выйти на место для проведения работ. Активисты регионального отделения ОНФ
проконтролируют устранение недостатков, чтобы никаких протечек больше не было.

Теги: ЖКХ ОНФ протечки

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