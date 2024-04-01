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«Весна – тают пени!»: в Самарской области стартовала весенняя акция «ЭнергосбыТ Плюс»

1 апреля 2024 17:47
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Всем горожанам, выполнившим ее условия, будут списаны имеющиеся пени, за исключением тех, что взысканы по решению суда.

С 1 апреля клиенты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» могут принять участие в акции «Весна – тают пени». Всем горожанам, выполнившим ее условия, будут списаны имеющиеся пени, за исключением тех, что взысканы по решению суда.

Участником акции может стать любой житель Самарской области, получающий квитанции от «ЭнергосбыТ Плюс». Для этого достаточно до 31 мая погасить основную задолженность за коммунальные ресурсы (тепловая энергия, горячее водоснабжение) и внести текущий платеж.

«Компания предоставляет своим клиентам, имеющим задолженность за тепло, уникальную возможность с выгодой оплатить долги. Призываю всех жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани урегулировать своим взаимоотношения с поставщиком ресурсов и получить такой бонус от энергетиков», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Подробности об акции «Весна – тают пени!» можно узнать на сайте promo.esplus.ru.

 

Фото:    АО «ЭнергосбыТ Плюс» Самара

Теги: Самара Т ПЛЮС

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