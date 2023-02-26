В воскресенье проверили, как организована уборка от снега и наледи во внутригородских районах Самары

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В Самаре и Самарской области сохраняется желтый уровень погодной опасности. От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: "Ожидаются усиление южного ветра, порывы 16-21 м/с, метель при видимости 1 км. Днем 26.02.2023 местами гололед".

В таких условиях поддержание нормативного состояния территорий остается в числе приоритетных задач всех профильных служб. Поэтому, независимо от праздничных и выходных дней, дорожно-коммунальная техника и уборщики трудятся непрерывно. Графики выхода на участки обслуживания своевременно корректируются – с учетом погодного прогноза и текущего состояния территорий.

Там, где необходимо, сейчас продолжаются снегоуборочные работы. А на участках, где снег убран, ведется локальная обработка противогололедными материалами – механизированным способом и вручную. Прежде всего, они помогают бороться с наледью, препятствуют образованию снежных и ледяных накатов. При этом сразу же, как подействуют реагенты, образовавшуюся «кашу» поручено сметать в прилотковую зону дороги, а затем вывозить на площадки временного складирования.

Особое внимание – проездам к медицинским, образовательным и другим социальным учреждениям. В целом службы благоустройства нацелены на то, чтобы подготовить территории к началу новой рабочей недели.

В минувшую ночную смену был обеспечен выход на улицы города 100 дорожных рабочих, включая 28 привлеченных уборщиков, и 216 единиц дорожной техники. Чаще всего требуются дополнительные погрузчики и самосвалы большой вместимости для вывоза снега. Всего задействовали 62 единицы такой техники.

За прошедшие сутки дорожно-коммунальные службы израсходовали 317 т противогололедных материалов. Вывезли 4 860,8 т снежных масс, в том числе почти 2/3 на «полигоны» доставило муниципальное предприятие «Благоустройство» и порядка 1/3 – подрядчики, в зоне ответственности которых находится улично-дорожная сеть в Кировском и Самарском внутригородских районах.

Сегодня днем на расчистку и обработку всех городских территорий (улиц, скверов, бульваров, парков, набережной, а также внутриквартальных зон) направлено 237 машин и 2 159 уборщиков, включая дворников управляющих организаций.

Все недостатки, выявленные в ходе непрерывного мониторинга, должны быть устранены – локации, по которым возникли замечания, останутся на контроле до полного исполнения поставленных задач.

Пока горожане находятся на праздничных выходных, на территориях внутригородских районов коммунальные службы Самары также в усиленном режиме продолжают устранять последствия снегопада и температурных перепадов.



Дворники и спецтехника управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, ТСН, районных МБУ в ежедневном режиме наводят порядок во дворах, на незакрепленных территориях и подходах к объектам соцсферы. В приоритете коммунальных служб расчистка подходов к подъездам многоквартирных домов, отмосток, пешеходных дорожек во дворах, дворовых и внутриквартальных проездов, лестниц.

В связи с потеплением сегодня ответственные службы усилят и обработку территорий противогололедными материалами во избежание скользкости при понижении температуры воздуха. Песчано-соляная смесь распределяется преимущественно на выходах из подъездов и тротуарных дорожках для комфортного передвижения жителей. При необходимости эти работы продолжатся и в понедельник, 27 февраля.

Так, в Красноглинском районе Самары по состоянию на 07:00 уже работали 147 дворников и 17 спецмашин.

В Железнодорожном районе Самары с раннего утра во дворах и на незакрепленных территориях трудятся 259 дворников, в механизированной уборке задействовано 11 единиц техники.



В числе актуальных сезонных работ во всех внутригородских районах – и расчистка кровель и козырьков подъездов от снега и наледи. В зоне повышенного внимания находятся скатные кровли, особенно те, что обращены на пешеходные зоны и выходы из подъездов. Например, в Железнодорожном районе сегодня на крышах трудятся 8 бригад рабочих.

За расчистку от снега и наледи парапетов балконов (лоджий), оконных карнизов и кондиционеров отвечают собственники помещений.

Единственным препятствием для уборки и обработки территорий становится припаркованный личный транспорт горожан.

В связи с этим автовладельцев просят не бросать надолго машины вдоль дорог, у дворовых проездов, контейнерных площадок и по возможности перемещать свой транспорт в уже очищенные локации.



Машины также следует парковать вдали от кровель, деревьев, слабо укрепленных конструкций.

Фото: администрация Самары