В Центрах обслуживания клиентов «РКС-Самара» вновь вводят неприёмные дни

128

Центры обслуживания клиентов «РКС-Самара» (ООО «Самарские коммунальные системы») изменили режим работы. С января 2021 года вновь вводится несколько неприёмных дней для обработки информации. В прошлые годы для этого приходилось закрывать центры с 25 по 2 число каждого месяца, теперь же нерабочих дней осталось три – с 22 по 24 число.

В это время все необходимые справки можно получить только в центре на Луначарского, 56. Режим работы данного центра остается без изменений - пн, вт, чт, пт с 08.00 до 17.00, среда с 08.00 до 20.00, каждая третья суббота – рабочая, с 08.00 до 17.00.

Режим работы центров обслуживания клиентов (за исключением 22, 23 и 24 числа, когда они закрыты):

1. пр. Металлургов, 56: будни с 8.00 до 17.00, каждая 3-я суббота с 08.00 до 17.00,

2. ул. Сов. Армии, 146: будни с 8.00 до 17.00, каждая 3-я суббота с 08.00 до 17.00,

3. Банковский пер., 1: будни с 8.00 до 17.00, каждая 3-я суббота с 08.00 до 17.00,

4. ул. Бакинская, 22А: будни с 8.00 до 17.00, каждая 3-я суббота с 08.00 до 17.00.

Напоминаем самарцам, что практически все вопросы можно решить через личный кабинет и виртуальную приёмную на сайте «РКС-Самара» samcomsys.ru и по телефону колл-центра 207-25-40, передает пресс-служба «РКС-Самара».

Фото: пресс-служба «РКС-Самара»