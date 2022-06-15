В Сызрани «Т Плюс» выявила 33 несанкционированных объекта в охранных зонах теплосетей

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Специалисты Сызранских тепловых сетей компании Т Плюс выявили 33 несанкционированных объекта в охранных зонах. Выявить их удалось в ходе рейда энергокомпании.

Большая часть незаконных построек расположена в Юго-Западном районе города. Это временные сооружения - автостоянки, торговые ряды и модули на ул. 50 лет Октября, 43 – 69. Также в охранной зоне тепловых сетей обнаружено капитальное строение - магазин «Магнит» на ул. Мира, 3Б. По результатам рейда список всех опасных сооружений направлен в городскую администрацию. Собственники проинформированы о необходимости устранения нарушений в кратчайшие сроки.

В прошлом году совместно с администрацией городского округа Сызрань из охранной зоны тепловых сетей были демонтированы металлический гараж и рекламный щит.

"Владельцы опасных объектов ежедневно подвергают риску персонал и посетителей, поскольку в отопительный сезон температура теплоносителя превышает 100 градусов Цельсия. Кроме того, в случае необходимости проведения срочных ремонтных работ теплоэнергетикам потребуется потратить немало времени на демонтаж данных объектов", - отметил заместитель главного инженера по эксплуатации Сызранских тепловых сетей, Дмитрий Дерновой.

Согласно нормам эксплуатации, капитальное строительство и размещение временных сооружений в пределах охранных зон тепловых сетей запрещено. В зависимости от диаметра трубопровода охранные зоны могут достигать 2-9 метров в обе стороны от подземной трассы. К сожалению, в крупных городах торговые точки подчас появляются стихийно, без обязательного согласования с теплоэнергетиками. Среди опасных объектов - гаражи, модульные магазины, автостоянки и торговые палатки.

Руководство филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" призывает организации городов региона устранить имеющиеся нарушения охранных зон.

Сообщить о фактах незаконного размещения объектов в охранной зоне тепловых сетей можно в диспетчерские службы: тепловые сети Тольятти - (8482) 719-252 и 283-322; тепловые сети Новокуйбышевска - (84635) 6-27-60; тепловые сети Самары - teplo.energy или по телефону (846) 279-65-00; тепловые сети г. Сызрань - (8464) 92-92-51.