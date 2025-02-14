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В связи с ремонтом водовода на улице Советской Армии в Самаре изменится схема движения транспорта

14 февраля 2025 17:28
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Специалисты «РКС-Самара» рассчитывают справиться с аварийным ремонтом без отключения потребителей от холодного водоснабжения.

В ближайшие выходные в Самаре продолжится ремонт инженерных коммуникаций на улице Советской Армии. В районе дома № 200 специалисты «РКС-Самара» проведут аварийные работы на крупном водоводе диаметром 900 мм. 

Работами охватят проезжую часть. Ремонт планируется начать с 09:00 15 февраля и завершить до 20:00 18 февраля 2025 года. В указанный период движение транспорта по улице Советской Армии, на участке от Московского шоссе до улицы Тихвинской, будет закрыто. 

Обращаем внимание пассажиров общественного транспорта на то, что изменится трасса следования автобусов № 35 и № 21м. По улице Потапова они будут объезжать участок, охваченный ремонтом, при движении в направлении улицы Ново-Садовой, в обратном направлении объезд будет организован по улице Гастелло.

Ресурсоснабжающая организация просит горожан с пониманием отнестись к вынужденному временному перекрытию и заранее планировать свои поездки.

Специалисты «РКС-Самара» рассчитывают справиться с аварийным ремонтом без отключения потребителей от холодного водоснабжения. Однако жителям домов, попадающих в зону ремонта коммуникаций, рекомендуется запастись водой для бытовых нужд (на случай, если возникнет необходимость в кратковременном отключении).

 

Фото:   аминистрация Самары

 

Теги: РКС-Самара Самара

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