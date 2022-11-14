В Советском районе за долги по водоснабжению и канализации арестовали автомобиль.

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Долг пятилетней выдержки - именно такой накопила жительница дома №213 по пр. Карла Маркса. Женщина регулярно пользовалась услугами водоснабжения и водоотведения, но вот оплачивать квитанции с начислением за двоих человек не торопилась. Итог - задолженность почти в 63 тысячи рублей и визит специалистов «РКС-Самара» вместе с судебными приставами.

В счёт долга была арестована машина иностранного производства. Пользоваться своим автомобилем владелица не сможет, пока не погасит долг. Мера подействовала, женщина обещала оплатить все потреблённые услуги в течение месяца. Если она этого не сделает, машину отправят на реализацию в счёт задолженности.

Арест и продажа имущества - одна из крайних мер воздействия на должников. Чтобы не доводить до неприятных визитов и описи вещей, в «РКС-Самара» рекомендуют оплачивать квитанции вовремя и в полном объёме. Если по разным причинам такой возможности у человека нет, ему нужно сразу прийти в ресурсоснабжающую организацию на комитет по дебиторской задолженности, и вместе со специалистами найти выход из ситуации.

Фото: «РКС-Самара»