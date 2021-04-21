В Самарском филиале «Т Плюс» проходят соревнования профессионального мастерства

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В Самарском филиале «Т Плюс» стартовал традиционный конкурс профмастерства среди оперативного персонала теплоэлектростанций. Его участниками стали шесть команд из Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани.

Энергетикам предстоит пройти 9 этапов, среди которых как теоретические, так и практические. В течение трех дней команды, представляющие ТЭЦ и ГРЭС региона, будут сдавать теорию на предмет знаний нормативно-технической документации, выполнять практические задания на компьютерных тренажерах по отработке навыков эксплуатации оборудования электростанций в штатных и аварийных ситуациях, оказывать первую помощь при несчастном случае на производстве, ликвидировать «возгорание» оборудования.

Одновременно с этим соревнуются специалисты станций парогазового цикла, которые эксплуатируют газовые турбины Новокуйбышевской ТЭЦ-1 и Сызранской ТЭЦ. Их навыки работы с основными производственными процессами на газотурбинных установках судьи проверяют на специализированных тренажерах-симуляторах.

«Подобные мероприятия крайне важны и актуальны в рамках постоянной работы по повышению профессионализма персонала электростанций. На соревнованиях в условиях острой нехватки времени и повышенного стресса каждый работник может продемонстрировать свои лучшие навыки и умения, способность мобилизоваться и решать самые неожиданные производственные задачи. По опыту, многие участники соревнований профмастерства, показавшие высокие результаты, включаются в кадровый резерв холдинга», – отметил главный инженер филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Андрей Евграфов.

Победители смотра будут определены уже на этой неделе. Сильнейшая дружина энергетиков со станции с поперечными связями будет представлять регион на соревнованиях холдинга «Т Плюс», которые пройдут в августе в Екатеринбурге. Финал конкурса профмастерства среди оперативного персонала ТЭС парогазового цикла пройдет в мае в Перми.