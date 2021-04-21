В Самарском филиале «Т Плюс» проходят соревнования профессионального мастерства

Я нашел ошибку
Главные новости:
В полуфинальном матче Кубка России "Крылья Советов" в Грозном встречались с "Ахматом". Самарцы оказались сильнее - 4:1.
Дмитрий Азаров поздравил "Крылья Советов" и болельщиков с выходом в финал Кубка России по футболу
В регионе планируют с опережением исполнять поручения главы государства, озвученные в обращении к Федеральному Собранию РФ.
Дмитрий Азаров: Послание президента России дает Самарской области импульс для реализации новых масштабных проектов
На мероприятии, которое в этом году длилось 78 минут, присутствовал член Совета Федерации ФС РФ – представитель от Самарской области Фарит Мухаметшин.
Фарит Мухаметшин о послании Президента России: "Было высказано много интересных идей по программе развития регионов" 
Президент Владимир Путин озвучил много важных мер поддержки людей и социальных инициатив.
Депутаты Госдумы от СО о послании Президента РФ Владимира Путина
Председатель городского совета ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Самары о Послании Путина.
Владимир Пронин: Очень важно, что большое внимание было уделено теме воспитания молодого поколения
Участница предварительного голосования «Единой России» из Тольятти отметила, что в Послании глава государства много внимания уделил молодежи.
Ирина Долгополова: было важно услышать от президента благодарность всем волонтерам, работавшим в период пандемии
В социальной политике государства приоритетом определена демография.
Марина Сидухина: Президент назвал конкретные меры поддержки семей
В день оглашения послания глава региона лично находился в Москве и слушал обращение Президента. 
Обращение главы государства станет ориентиром для развития региона на ближайший год и корректировки Стратегии социально-экономического развития губернии 
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.82
0.8
EUR 92.29
0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре откроется Театральный фестиваль людей с ограниченными возможностями «Созвездие»
В Самаре состоялся спецрейд «Тонировка»
На самарской набережной моют пешеходные дорожки
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Экология Всё в Дом ЖКХ

В Самарском филиале «Т Плюс» проходят соревнования профессионального мастерства

21 апреля 2021 16:19
145
Его участниками стали шесть команд из Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани. 

В Самарском филиале «Т Плюс» стартовал традиционный конкурс профмастерства среди оперативного персонала теплоэлектростанций. Его участниками стали шесть команд из Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани. 

Энергетикам предстоит пройти 9 этапов, среди которых как теоретические, так и практические. В течение трех дней команды, представляющие ТЭЦ и ГРЭС региона, будут сдавать теорию на предмет знаний нормативно-технической документации, выполнять практические задания на компьютерных тренажерах по отработке навыков эксплуатации оборудования электростанций в штатных и аварийных ситуациях, оказывать первую помощь при несчастном случае на производстве, ликвидировать «возгорание» оборудования.

Одновременно с этим соревнуются специалисты станций парогазового цикла, которые эксплуатируют газовые турбины Новокуйбышевской ТЭЦ-1 и Сызранской ТЭЦ. Их навыки работы с основными производственными процессами на газотурбинных установках судьи проверяют на специализированных тренажерах-симуляторах.

«Подобные мероприятия крайне важны и актуальны в рамках постоянной работы по повышению профессионализма персонала электростанций. На соревнованиях в условиях острой нехватки времени и повышенного стресса каждый работник может продемонстрировать свои лучшие навыки и умения, способность мобилизоваться и решать самые неожиданные производственные задачи. По опыту, многие участники соревнований профмастерства, показавшие высокие результаты, включаются в кадровый резерв холдинга», – отметил главный инженер филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Андрей Евграфов.

Победители смотра будут определены уже на этой неделе. Сильнейшая дружина энергетиков со станции с поперечными связями будет представлять регион на соревнованиях холдинга «Т Плюс», которые пройдут в августе в Екатеринбурге. Финал конкурса профмастерства среди оперативного персонала ТЭС парогазового цикла пройдет в мае в Перми.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
21 апреля 2021  13:44
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
242
Самара-Арена рискует остаться с недоделками надолго
21 апреля 2021  13:36
«Самара-Арена» рискует остаться с недоделками надолго
Строительство
180
В Самаре расширят кольцо на Московском шоссе — Революционной
21 апреля 2021  12:00
В Самаре расширят кольцо на Московском шоссе — Революционной
Транспорт
231
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил о начале модернизации школьных столовых в этом году
21 апреля 2021  11:27
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил о начале модернизации школьных столовых в этом году
Образование
333
Дмитрий Азаров: Послание Президента является программным документом
21 апреля 2021  11:20
Дмитрий Азаров: "Послание Президента является программным документом"
Политика
225
Весь список