В Самарской области завершается подготовка к отопительному сезону 2023-24 годов

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В четверг, 10 августа 2023 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2023-2024 годов.

В совещании приняли участие министр энергетики и ЖКХ региона Александр Мордвинов, министр здравоохранения области Армен Бенян, представители министерства образования и науки области, министр социально-демографической и семейной политики Регина Воробьева, исполняющий обязанности главы Средне-Поволжского управления Ростехнадзора Евгений Долгов, руководитель Госжилинспекции Самарской области Виктория Каткова, представители крупнейших ресурсоснабжающих организаций. В режиме видеоконференцсвязи к разговору подключились главы всех муниципальных образований Самарской области.

Как сообщил Александр Мордвинов, подготовка региона к зиме выходит на завершающий этап. Средний уровень готовности к предстоящему осенне-зимнему отопительному периоду по Самарской области составляет 86,7% при плане 80,0%. На ту же дату прошлого года уровень готовности был на отметке 82,2%.

Полностью подготовлены к холодам 20 083 дома (из 23 455 их общего числа), 1995 из 2139 котельных. Завершаются строительные работы на девяти объектах, что позволит улучшить качество теплоснабжения для потребителей. Продолжается перекладка труб тепло- и водоснабжения. Подготовлено 3 139,8 км тепловых сетей (91% от запланированного объема). Выполнены работы по подготовке более 10 741, 5 километра водопроводных сетей из 11,8 км запланированного.

Полным ходом идет подготовка медицинских учреждений – уже 1110 объектов готовы к предстоящему отопительному сезону, что составляет 83% от общего количества объектов. Особое внимание накануне отопительного сезона уделяется также учреждениям образования. Опрессовка систем отопления и другие мероприятия по обеспечению бесперебойного теплоснабжения школ завершены на 1926 объектах образования – это 87% всех объектов.

Особое внимание участники совещания уделили своевременному устранению замечаний Ростехнадзора. Надзорное ведомство провело проверки 119 организаций, ответственных за теплоснабжение, и 49 муниципальных образований. 41 муниципальное образование уже получило паспорта готовности, в остальных идет работа по устранению замечаний.

«У муниципалитетов есть время и возможность устранить замечания и получить паспорта готовности. Правительство готово им в этом помочь», - сказал Виктор Кудряшов.

За последние годы совместно с Ростехнадзором в регионе была проведена большая работа по выявлению и постановке на баланс организаций бесхозяйных сетей, это позволяет выполнить требования надзорного ведомства и обеспечить надежность подачи тепла. Позитивную динамику в работе по подготовке к зиме отметил и Евгений Долгов.

«Можно констатировать улучшение работы органов местного самоуправления в Самарской области по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду», - подчеркнул он.

Итоги совещания подвел председатель Правительства области. «Сегодня уровень подготовки к очередному отопительному периоду очень высокий, более 86%, это существенно выше, чем в прошлом году. В высокой степени готовности находится жилой фонд и социальные объекты. Более чем на 80% выполнены планы в среднем по области по перекладке труб теплоснабжения, водопроводных коммуникаций, а за оставшийся период нужно завершить эти работы полностью. Здесь мы не видим существенных рисков. Но хотелось бы обратить внимание на завершение работ по модернизации теплоисточников. Традиционно в регионе реализуется масштабная программа по строительству новых и реконструкции действующих котельных. В частности, в предстоящем отопительном периоде начнет работу новая большая котельная, которая будет обслуживать большую часть Куйбышевского района Самары. Она будет введена в эксплуатацию в октябре текущего года и заменит устаревшую котельную. Практически по всем таким объектам мы находимся в графике и планируем своевременно завершить работу. Муниципалитеты с помощью региона до сентября решат вопрос погашения накопившейся задолженности муниципальных предприятий за потребленный газ и электроэнергию. Большинство муниципалитетов самостоятельно справляются с этой проблемой, но там, где есть системные проблемы, технологические особенности, регион окажет помощь. Уверен, что предстоящий отопительный сезон пройдет так же спокойно, стабильно, безаварийно, как это было в прошлом году. Но даже в случае нештатных ситуаций мы будем готовы переподключить дома к мобильным источникам теплоснабжения, это позволит нам обеспечить комфортные условия для людей даже в случае нештатных ситуаций», - отметил в заключение Виктор Кудряшов.