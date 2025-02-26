В Самарской области возбудили пять дел из-за срыва сроков газификации частных домов

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Прокуратура Волжского района Самарской области провела проверку исполнения требований законодательства, направленного на развитие газоснабжения и газификации.

Установлено, что газоснабжающей организацией нарушены сроки выполнения работ по технологическому присоединению к сети газораспределения пяти домовладений по договорам, заключенным с жителями пос. Лопатино, пгт Петра Дубрава, пос. Курумоч, пос. Самарский и пос. Калинка Волжского района в рамках выполнения работ по догазификации.

Прокуратурой района в адрес руководства организации внесено представление, а также в отношении заместителя директора предприятия возбуждено 5 дел об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ (нарушение правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа, порядка подключения (технологического присоединения), которые направлены для рассмотрения в УФАС России по Самарской области.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. Устранение нарушений взято прокуратурой района на контроль.