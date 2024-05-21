В Самарской области снизили цены на ТО газового оборудования

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Самарский «газовый гигант» сообщил об оптимизации расценок на свои услуги. В ООО «СВГК» объявили, что теперь за обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО) граждане будут платить меньше на 40%.

Дело в том, что в апреле 2024 года самарское управление ФАС уличило компанию в том, что их прейскурант превышает стоимость аналогичных услуг в Приволжском федеральном округе. Управление пришло к выводу, что компания установила необоснованные цены.

«СВГК» обязали установить экономически обоснованные расценки на обслуживание ВДГО. Теперь компания выполнила требование антимонопольной службы.

— «Средневолжская газовая компания» изыскала резервы для снижения расценок на 40%, до уровня ниже среднего по ПФО. Одним из главных источников средств для пересмотра расценок «СВГК» стало уменьшение размера индексирования в 2024 году заработной платы персонала, который будет задействован в деятельности по ТО ВДГО. С новыми расценками СВГК можно ознакомиться на сайте компании, — сообщили представители газовиков.

За аналогичное нарушение УФАС раньше привлекло к ответственности двух других «газовых гигантов» Самарской области — ООО «Газпром газораспределение Самара» и ОАО «Самарагаз», пишет 63.ру.