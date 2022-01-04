В Самарской области развивается комплексная система обращения с ТКО

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Опубликован рейтинг, позволяющий оценить вклад субъектов РФ в создание благоприятных условий для развития комплексной системы обращения с ТКО в России. Самарская область заняла 13 строчку в списке 85 регионов.

ППК «Российский экологический оператор» проанализировал действительно огромный объем информации: территориальные схемы и фактическое наличие объектов сферы ТКО, динамику показателей сортировки и утилизации, эколого-образовательные проекты, акции и просветительскую работу, которая реализуется в регионах, качество оказания услуг по вывозу отходов, показатели охвата населения коммунальной услугой и многое другое.

Эксперты ППК РЭО использовали не только официальные данные органов исполнительной власти, но и провели опрос более 30,2 тыс. человек старше 18 лет в 85 регионах, проанализировали данные цифровой системы «РЭО Радар».

По совокупности всех данных, первое место в «Зелёном рейтинге» заняла Московская область. А Самарская, например, в лидерах по инвестициям в инфраструктуру ТКО.

С начала 2019 года построено 5 мусоросортировочных комплексов и увеличены мощности действующих.

На данный момент функционирует 8 таких объектов:

ООО «ЭкоРесурсПоволжье» (Тольятти);

ООО «ЭкоРециклингГрупп» (Тольятти);

ООО «Фаворит1» (Сызрань);

ООО «Компаньон-Самара» (вблизи Новокуйбышевска);

ООО «Экоиндустрия» (Красноярский район);

ООО «Рикаст» (Сергиевский район);

АО "Экология-Сервис";

Первая очередь экотехнопарка «Зелененький».

В 2018 году на обработку отходов шло всего 8,6% всех отходов со всей Самарской области. К 2021 году доля ТКО, попадающих на мусоросортировочные станции, выросла в четыре раза!

Увеличение мощности мусоросортировочных комплексов, запуск новых МСК и экотехнопрарков позволят обработать 100% всех отходов к 2030 году.

Региональный оператор «ЭкоСтройРесурс» по собственной инициативе, вне тарифа для населения, реализует более 10 эколого-образовательных направлений — экоуроки, сбор пластиковых отходов в рамках федерального проекта «Добрые крышечки», сбор опасных для экологии батареек, масштабный проект «Школа, вуз, ссуз — разделяй со мной!», ЭкоМобиль, ЭкоПункт, субботники и различные экоакции по всей Самарской области.

В следующем году в крупных городах региона появятся контейнеры для РСО. Правительство страны выделило области 28 млн рублей на их закупку.

Так что Самарская область сможет подняться еще выше в «зелёном рейтинге». И закрепиться в лидерах самых экологичных и продвинутых в сфере обращения с ТКО регионов страны.