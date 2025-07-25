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В Самарской области проведут внеплановые проверки газового оборудования

25 июля 2025 19:14
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Сегодня зам. председателя Правительства региона Михаил Белоусов провел внеплановое совещание, посвященное вопросам безопасности эксплуатации бытового газового оборудования. 

Сегодня заместитель председателя Правительства Самарской области Михаил Белоусов провел внеплановое совещание, посвященное вопросам безопасности эксплуатации бытового газового оборудования. 

Михаил Белоусов подчеркнул, что регулярное техническое обслуживание является залогом безопасной эксплуатации газового оборудования. "Сегодня необходимо еще раз внимательно посмотреть на состояние газового хозяйства региона, в первую очередь в части выполнения газораспределительными организациями своих обязательств по обслуживанию оборудования", - отметил заместитель председателя Правительства области. 

Михаил Белоусов поручил ресурсоснабжающим и обслуживающим организациям обеспечить своевременное проведение работ по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного оборудования. Также в регионе будет проведена внеплановая проверка газового оборудования в тех многоквартирных домах, где обслуживание не осуществлялось более года. Заместитель председателя Правительства напомнил, что жителям необходимо впускать в квартиры сотрудников газовых служб для проведения техобслуживания и поручил управляющим компаниям обеспечить доступ представителей поставщика газа к приборам учета газа и газоиспользующему оборудованию для проведения проверок. Контроль за всеми мероприятиями поручен Государственной жилищной инспекции. 

Администрациям муниципальных образований поручено усилить разъяснительную работу с жителями о важности своевременного заключения договоров на техническое обслуживание газового оборудования и соблюдении правил безопасности при использовании газа в быту. 

 

Теги: Самара

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