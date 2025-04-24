В Самарской области проходят мастер-классы звёзд отечественного баскетбола

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В рамках Суперфинала Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» в Самарской области проходят мастер-классы олимпийских призёров, чемпионов мира и Европы по баскетболу. На данный момент уже состоялись шесть встреч легенд спорта со школьниками из Самары, Клявлино, Рощинского, Новосемейкино и Хрящёвки.

В гости к юным баскетболистам пришли олимпийская чемпионка Светлана Антипова, бронзовые призёры Олимпийских игр Ольга Артешина, Мария Степанова, Наталья Водопьянова, Сергей Моня, Виталий Фридзон, а также чемпион Европы Алексей Саврасенко. В ходе мастер-классов опытные наставники поделились секретами командного взаимодействия и техники ведения мяча, а также ответили на вопросы школьников. В заключение каждого мероприятия ребят ждала автограф-сессия и памятные сувениры от ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ».

«Школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ» даёт детям, увлечённым баскетболом, возможность реализовать себя в этом виде спорта. Мне всегда очень приятно встречать ребят, которые ещё вчера приходили на мои мастер-классы, а уже сегодня в финале Первенства России или Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» борются за звание лучших в стране. Это вдохновляет меня на дальнейшую популяризацию лучшей игры с мячом», – поделилась впечатлениями спортивный директор Российской федерации баскетбола, заслуженный мастер спорта России, бронзовый призёр Олимпийских игр Наталья Водопьянова.

Заключительный мастер-класс пройдёт завтра, 25 апреля, в 10:00 в самарской школе № 25. Наставниками для школьников выступят Алексей Саврасенко и Сергей Моня.