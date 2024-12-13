В Самарской области продолжается акция «В Новый год – без долгов!»

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До 31 декабря у жителей Самарской области есть возможность присоединиться к традиционной акции «В Новый год – без долгов!» Участие в ней позволит клиентам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» не только списать имеющиеся пени, но и стать победителем праздничного розыгрыша.

Напомним, что данная акция в Самарской области проводится ежегодно с 2015 года. За это время ее победителями стали порядка двух тысяч клиентов компании из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. Для участия в акции «В Новый год - без долгов!» необходимо оплатить квитанцию за ноябрь, внести рекомендуемый платеж за декабрь и погасить задолженность в случае ее наличия.

«Многие жители региона уже становились победителями нашей новогодней акции. Еще больше наших клиентов смогли избавиться под Новый год не только от долгов, но и пеней. Мы приглашаем всех желающих присоединиться к акции «В Новый год - без долгов!» и зарядиться хорошим настроением», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Подробности акции можно узнать на официальном сайте компании https://samara.esplus.ru или у сотрудников офисов обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс».

Фото: пресс-служба Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»