В Самарской области продолжается акция «В Новый год – без долгов!»

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что у жителей региона из числа клиентов энергокомпании есть возможность присоединиться к традиционной акции «В Новый год – без долгов!» Всем ее участникам будут списаны пени, а победители праздничного розыгрыша получат кешбэк 1000 рублей на лицевой счёт.

Напомним, что для участия в акции «В Новый год – без долгов!» клиентам компании необходимо до 31 декабря 2024 года оплатить начисление за энергоресурсы (отопление и горячее водоснабжение, а также холодное водоснабжение и водоотведение для жителей Автозаводского района Тольятти) за ноябрь и внести рекомендуемый платеж за декабрь. Обязательным условием также является отсутствие задолженности за услуги АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Подробности акции можно узнать на официальном сайте компании https://samara.esplus.ru или у сотрудников офисов обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс».