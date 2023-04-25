В Самарской области МФЦ станут центрами информирования о программе социальной газификации

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Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание регионального штаба по газификации, в котором приняли участие руководители профильных министерств и ведомств, газораспределительных организаций, главы муниципальных образований области. Первая часть заседания состоялась в режиме видеоконференции с представителями ООО «Газпром газификация» г. Санкт-Петербург.



Напомним, что в 2021 году Президент страны Владимир Путин подписал закон о бесплатном проведении газопровода до границ земельного участка. Таким образом, собственники домовладений, находящихся в границах газифицированных населенных пунктов, получили возможность бесплатно подключить к газу дома, в которых он ещё не проведен.



В рамках программы социальной газификации прокладка газовых труб осуществляется только до границ земельного участка. При этом газовое оборудование должно использоваться для личных нужд: приготовление пищи, индивидуальное отопление. Проводку газа в границах участка и подключение оборудования собственники оплачивают самостоятельно. Льготным категориям граждан Правительство региона предоставляет компенсирующую социальную выплату на приобретение газового оборудования и строительство внутридомовых газовых сетей.



В начале совещания его участники обсудили итоги совместной работы по реализации мероприятий программы развития газоснабжения и газификации Самарской области на период 2021-2025 годов. Виктор Кудряшов напомнил, что в декабре 2020 года Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации на этот период.



«В рамках этой программы запланированы мероприятия по строительству межпоселковых газопроводов к отдельным негазифицированным населенным пунктам Самарской области, расположенным на территории ряда районов. Также решаются фундаментальные задачи по модернизации существующих и строительству новых газораспределительных станций. Правительство Самарской области брало на себя определенные обязательства по графику синхронизации, сегодня проговорим, как они исполняются», – начал заседание штаба первый вице-губернатор.



Представитель ООО «Газпром газификация» г. Санкт-Петербург рассказал, что на сегодняшний день общий запланированный бюджет программы составляет 8,8 млрд рублей, в том числе на 2021-2025 годы – 5,7 млрд рублей. Предусмотрено строительство 19 объектов общей протяженностью почти 100 км – 10 межпоселковых газопроводов, один распределительный газопровод, два газопровода-отвода и ГРС, шесть подводящих газопроводов. В результате будут созданы условия для газификации порядка 1700 домовладений, 4 котельных, 10 населенных пунктов.



В 2022 году было завершено строительство двух крупных объектов – межпоселковых газопроводов к поселку Дружба и к селу Смолькино муниципального района Сызранский Самарской области. Общая протяженность газопроводов – 22,5 км. Будет создана техническая возможность подключения 173 домовладений в двух населенных пунктах. Пуск газа планируется осуществить до конца апреля 2023 года.

Проектно-изыскательские работы в 2023-2024 году проведут на 8 объектах протяженностью 47 км, при этом на пяти объектах ПИР уже завершены.



Коллеги из ООО «Газпром газификация» г. Санкт-Петербург попросили содействия Правительства Самарского региона – требуется внести в схему территориального планирования сведений по трем межпоселковым газопроводам. До конца апреля необходимые сведения будут внесены.



В этом году начаты строительно-монтажные работы газопровода-отвода и газораспределительной станции в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарской области и семи межпоселковых газопроводов с завершением в 2024 году. По ГРС ведется поставка материалов, работы выполнены на 7%. По двум межпоселковым газопроводам уже закончены конкурсные процедуры, до конца апреля подрядчики приступят к работам. По остальным объектам в настоящее время конкурсные процедуры ведутся, начало работ запланировано на 3 квартал текущего года.

Кроме того, на совещании обсуждались текущие вопросы, связанные с исполнением программы социальной газификации.



На сегодняшний день на сайт регионального оператора газификации – ООО «СВГК» и на сайт Единого оператора газификации – жителями Самарской области подано уже более 20 тысяч заявок на бесплатное подведение газа. Среди пунктов, которые принимают такие заявки, – привычные и удобные для граждан многофункциональные центры. На совещании прозвучала информация, что в настоящее время через МФЦ поступает менее 10% заявлений на бесплатную газификацию. Председатель Правительства Самарской области поручил активизировать это направление. Кроме того, МФЦ станут центрами информирования граждан о программе социальной газификации.

В настоящее время представителями СВГК, МФЦ и администрации Волжского района области совместно готовится «Регламент оказания услуги по социальной газификации» – в помощь сотрудникам МФЦ в работе с заявителями. Важной задачей по-прежнему остается информирование льготных категорий граждан, имеющим право на компенсацию из областного бюджета затрат на покупку газового котла, газовой плиты и иного оборудования.