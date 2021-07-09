В Самарской области из-за аномальной жары участились жалобы на перебои с холодным водоснабжением

83

В Самарской области из-за установившейся аномально высокой температуры воздуха во второй половине июня увеличилось количество жалоб от жителей муниципальных образований о перебоях с холодным водоснабжением.

По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова создан оперативный штаб по координации деятельности органов местного самоуправления по обеспечению бесперебойным холодным водоснабжением населения на территории Самарской области под председательством министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Александра Мордвинова.

Для максимально быстрого реагирования на поступающие от жителей сигналы о проблемах с водой выстроена система взаимодействия с представителями муниципалитетов области.

По информации Центра управления регионом Самарской области (ЦУР) всего в июне-июле 2021 года в социальных сетях было зафиксировано 366 жалоб от жителей на отсутствие холодной воды, помимо этого более 20 обращений поступило в адрес регионального министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Оперштабом совместно с ЦУР проведен анализ поступивших обращений. Выявлены две основные проблемы. Первая – перебои в поставке воды связаны с технологическими нарушениями на системах водоснабжения, которые устраняются в нормативные сроки. И вторая категория – нехватка давления в системе водоснабжения в виду высокого разбора воды населением из-за аномально высокой температуры воздуха.

Для предупреждения негативных последствий в муниципалитетах, где существует проблема бесперебойного водоснабжения, за счет средств резервного фонда Правительства Самарской области планируется провести восстановительный ремонт 15-ти и гидродинамическую очистку 17-ти водозаборных скважин, замену 7 водонапорных башен и восстановительный ремонт водопровода. Общая сумма выделенных средств составляет более 71 млн рублей.

Планируется произвести восстановительный ремонт водозаборных скважин в Приволжском (с. Екатериновка, с. Федоровка, с.п. Обшаровка), Похвистневском (с.п. Среднее Аверкино и с.п. Кротково), Сызранском (с.п. Ивашевка); Нефтегорском (с.п. Кулешовка, с.п. Богдановка, с.п. Семеновка и с.п. Покровка) и Ставропольском (с.п. Луначарский, с.п. Ягодное, с.п. Жигули, с.п. Бахилово) районах.

Гидродинамическая очистка водозаборных скважин запланирована в четырех селах Похвистневского района (с.п. Алькино, с.п. Мочалеевка, с.п. Малое Ибряйкино и с.п. Малый Толкай), еще в четырех селах Нефтегорского района (с.п. Бариновка, с.п. Богдановка, с.п. Покровка и с.п. Утевка), а также в Ставропольском районе (с.п. Луначарский и с.п. Ягодное).

Замена водонапорных башен будет произведена в Приволжском (с. Федоровка и с.п. Обшаровка), Исаклинском (с.п. Два Ключа), Красноармейском с.п. Чапаевский, с.п. Алексеевский, с.п. Ленинский и с.п. Красноармейское) районах, а также восстановительный ремонт водопровода выполнят в Нефтегорском районе.

Фото: pxhere.com