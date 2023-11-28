В Самаре возобновили аварийно-ямочный ремонт на улицах города

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Службы благоустройства Самары продолжают вести поддерживающий (аварийно-ямочный) ремонт улично-дорожной сети. Из-за недавних сложных метеоусловий укладку асфальтобетона пришлось приостановить, а сейчас, когда снегопады отступили, работы по устранению дефектов возобновились. Прежде всего, специалисты трудятся на тех участках, по которым жители направляли обращения через социальные сети и мессенджеры.

В числе таких маршрутов – улица Осетинская, которая является одной из центральных в жилом микрорайоне «Волгарь». После череды снегопадов и погодных «качелей», когда то оттепель, то заморозки, на отдельных локациях состояние дороги ухудшилось. Чтобы поддерживающий ремонт прошел качественно, учли все факторы. Как только позволили погодные условия, а также после вывоза снежного массива с проезжей части, МП «Благоустройство» вновь включило дорожный объект в план работ в части ликвидации ямочности.

За соблюдением технологии при производстве аварийно-ямочного ремонта следят специалисты МБУ «Дорожное хозяйство».

Сначала дорожные рабочие делают «карту», величина которой зависит от размера дефекта. Необходимо придать «карте» правильную геометрическую форму. Обычно это прямоугольник. Перед заливкой асфальтобетона при необходимости участок освобождают от корки льда или талой воды. Чтобы продуть локацию, используют компрессор. Впрочем, влага по большей части выпаривается за счет высокой температуры литой асфальтобетонной смеси, которую можно использовать даже в сырую погоду.

Все профильные городские службы, включая Муниципальный Центр Управления Самары, совместно с Центром Управления Регионом, продолжают мониторинг ситуации, уделяя повышенное внимание комментариям, которые горожане оставляют в социальных сетях. Так, за прошедшие две недели жители обращались по поводу состояния автодорог на улицах Блюхера, Осетинской, Ново-Вокзальной, проспекте Карла Маркса и ряде других.

По прогнозам синоптиков, осадки могут начаться уже во второй половине текущей недели. До этого момента профильным службам поручено максимально обеспечить очистку тротуаров, остановочных площадок, подходов к пешеходным переходам и вывезти с улично-дорожной сети снежные накопления.

Всего с начала сезона только на улично-дорожной сети израсходовано более 3 217 тонн противогололедных материалов. За последние сутки внесли 122,7 тонны. На площадки временного складирования доставили почти 17 436,3 тонны снега.

Проезжая часть дорог 2, 3 и 4-й категорий расчищена и обработана, валы поджаты. Общественный транспорт следует по маршрутам беспрепятственно. На дорогах в частном секторе прочищен основной ход.

При необходимости откачивают талую воду с низинных мест – накануне с дорог убрали 353 кубометра воды.

Днем, 28 ноября, в уборке всех городских территорий, включая дороги, тротуары, общественные пространства, внутриквартальные территории, приняли участие 3 329 рабочих, задействовали 238 единиц техники. В ночь на 29 ноября на улицы города выведут 129 уборщиков и 197 машин.

Фото: администрация Самары