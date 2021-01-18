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В Самаре ускорят вывоз снежных валов с обочин дорог и расчистку скатных кровель

18 января 2021 16:14
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Уборка снега стала главной темой на оперативном совещании мэра города.

13606 тонн снежных накоплений только с улично-дорожной сети Самары отправили на полигоны за минувшие сутки. К сегодняшнему дню с начала сезона площадки утилизации пополнились снегом в количестве 329797,7 тонны, что значительно превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Уборка снега стала главной темой на оперативном совещании мэра города.

Елена Лапушкина лично оценила состояние территорий во время выездной проверки. Бригады служб благоустройства все выходные расчищали городские территории в две смены в усиленном режиме. Однако, озвучен ряд замечаний, касающихся, прежде всего, проезжей части некоторых дорог.

«На улицах Гагарина, Революционной, Партизанской и Промышленности по основному ходу дороги чистили, но у обочин до сих пор находятся сформированные снежные валы. Из-за этого сильно заужена проезжая часть. Аналогичная ситуация наблюдается и на многих других улицах. Это недопустимо. Предприятиям, ответственным за эти виды работ, нужно устранить недостатки в кратчайший срок: немедленно приступить к уборке снега, ускорить его вывоз на полигоны», - подчеркнула Елена Лапушкина.

В ближайшее время Департамент городского хозяйства и экологии вновь проинспектирует, как изменилась ситуация во всех проблемных локациях. Напомним, очисткой автодорог, тротуаров, остановочных площадок, периметров пешеходных переходов, мостов и путепроводов, лестничных маршей возле дорог в Самаре занимаются МП «Благоустройство» и подрядная организация «Кедр-1». Контроль организуется специалистами подведомственного учреждения профильного департамента – МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство». Во время снегопадов и после них мониторинг ведется ежесуточно – днем и ночью.

Кроме того, особое внимание мэр обратила на жалобы от горожан, которые поступают через социальные сети. По словам Главы города, отработка таких обращений должна проводиться максимально оперативно. 

Елена Лапушкина поручила Департаменту городского хозяйства и экологии и главам районов разобраться со складированием снега в несанкционированных местах - в Волгаре и в Постниковом овраге. Эти сигналы поступили накануне от жителей. Глава Куйбышевского района Алексей Коробков доложил, что складирование снега производит управляющая компания ЖЭУ-66. Сейчас этот процесс приостановлен, управляющей компании рекомендовано заключить договор с одним из полигонов. Инцедент в Постниковом овраге находится на контроле Главы Октябрьского района Александра Кузнецова.

Серьезные замечания у Главы города вызвала работа управляющих компаний и ТСЖ. Далеко не все справляются с уборкой дворов и выездов на внутриквартальные проезды. В выходные дни муниципальное предприятие «ГАТИ по благоустройству» проводило подробный анализ результатов работы по расчистке придомовых территорий, дворовых проездов, ликвидации снега и наледи на скатных кровлях. По итогам был составлен перечень дворов, требующих усиления работ, а также многоквартирных домов, на которых образовались наледь, сосульки. В первоочередном порядке поручено отработать замечания касаемо тех крыш, которые представляют особую опасность для горожан - выходят на тротуары.

Главы внутригородских районов уже предоставили план по устранению замечаний – он составлен во взаимодействии с управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК, зоной ответственности которых является вышеуказанный «фронт» работ. Все задачи должны быть выполнены до конца текущего дня. 

Вместе с тем по ряду адресов, где обслуживающие организации несвоевременно или не в полном объеме справляются с работами, материалы уже собраны и переданы в ГЖИ и прокуратуру для принятия мер в отношении управляющих компаний.

«Мы видим проблематику. Нам удалось выстроить конструктивную работу с надзорными органами. В настоящее время продолжаем составлять материалы для административных протоколов. Хочу поблагодарить сотрудников Прокуратуры за принципиальную позицию в этом вопросе», - подвела итог Елена Лапушкина.

Сейчас с учетом замечаний для приведения в порядок кровель по городу задействуют 82 специально обученных для высотных работ бригад, в каждой из которых не менее 2-3 специалистов. До конца дня количество бригад нарастят до 114.

На уборку городских территорий также вывели 414 человек и 241 спецмашину, в том числе, на улично-дорожной сети вручную трудятся 259 рабочих, механизированно - 197 единиц техники. Остальная группировка сил и средств муниципальных предприятий занимается снегоуборочными работами в парках, скверах, на набережной.

За предшествующие 2 смены город расчищали 611 специализированных машин и 450 уборщиков, передает пресс-служба горадминистрации.

 

Фото:   пресс-служба горадминистрации

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