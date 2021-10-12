В Самаре пройдут соревнования по профмастерству среди дежурных электромонтеров ПАО «Т Плюс»

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На базе Самарского учебно-курсового комбината пройдут соревнования по профессиональному мастерству среди дежурных электромонтеров ПАО «Т Плюс». Среди претендентов на победу представители 14 регионов страны, в которых работает энергокомпания.

Конкурсантам предстоит в течение двух дней пройти испытания на пяти этапах. В частности, члены жюри будут оценивать знания технической документации, правил проведения ремонтов, оперативных переключений в распределительных устройствах электростанций и ликвидации аварийных ситуаций. Также участникам соревнований необходимо будет продемонстрировать свое умение оказывать доврачебную помощь.

«Проведение подобных конкурсов позволяет оценить уровень профессиональной подготовленности персонала, а также дает возможность обмена опытом специалистов из различных регионов страны», - отметил главный инженер филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Андрей Филиппов.

Итоги конкурса профмастерства дежурных электромонтеров «Т Плюс» будут подведены в четверг, 14 октября 2021 года.