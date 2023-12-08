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В Самаре продолжают следить за состоянием дорог, отремонтированных на средства дорожного нацпроекта

8 декабря 2023 16:45
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За процессом строго следят представители общественности.

Уровень комфорта и качество жизни горожан напрямую зависят от безопасности передвижения по улично-дорожной сети – важнейшему элементу городской инфраструктуры. Именно поэтому состоянию дорожного покрытия уделяется серьезное внимание властей, на это направлен ряд направлений национального проекта «Безопасные качественные дороги».

На протяжении всего периода ремонтной кампании, в том числе на этапе планирования работ и после их завершения, а также в течение гарантийного срока – представители общественности и жители города Самара всегда являются непосредственными участниками процесса принятия решений.

Городские службы продолжают следить за качеством дорожного покрытия и по завершении ремонтных работ. Так, содержание всех дорог, в том числе обновленных на средства профильного нацпроекта, не останавливается даже в период отсутствия снежных осадков. За процессом строго следят представители общественности.

Специалисты отмечают, что расчистка проезжей части на всю ширину позволяет увеличить пропускную способность дороги. А чтобы не возникало дефектов и полотно служило как можно дольше, не требуя восстановительных работ, уборка территории должна выполняться не только своевременно, но и бережно. Во время работы тяжелой техники с навесным оборудованием – ковшами, отвалами, металлическими ножами – нельзя допускать повреждений ограждений, дорожных знаков, бортового камня, покрытия и других элементов благоустройства. Поэтому везде, где механизированная чистка не эффективна, применяется ручная расчистка.

Так, 6 декабря была организована уборка двух улиц, отремонтированных на средства профильного нацпроекта – это улицы Солнечная и Авроры.

Всего же на всех территориях города, несмотря на отсутствие снежных осадков, ежедневно в дневную смену задействовано порядка 250 единиц спецтехники и более 3 300 уборщиков, включая дворников. Из них только на улично-дорожную сеть выходит порядка 150 машин и 230 дорожных рабочих. В ночь на улицах Самары трудятся более сотни сотрудников, занимающихся расчисткой вручную, а в механизированной уборке участвуют порядка 200 машин. Суточный вывоз снежных накоплений на площадки временного складирования составляет более 2,6 тысячи тонн. Всего же с начала сезона «полигоны» пополнились снегом в количестве более 41 тысячи тонн.

Мониторинг состояния всех объектов, в том числе отремонтированных по нацпроекту, продолжится, как и сезонные работы в рамках содержания улично-дорожной сети.

 

Фото:   администрация Самары

 

Теги: Самара

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