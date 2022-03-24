В Самаре завершаются мероприятия по проливке дождеприемников горячей водой 

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Своевременная подготовка сетей дождевой канализации к пропуску талых вод в межсезонье – в списке приоритетных работ муниципального предприятия «Инженерные системы».

Во избежание подтоплений в особо опасных местах (низинах), а также в районе имеющихся пешеходных переходов и остановок, рабочие бригады производят проливку горячей водой дождеприемных колодцев. Так, принимать меры по их открытию предприятие начало еще с середины февраля.



Сегодня сотрудники предприятия сосредоточились на улице Мичурина. Специалисты на постоянной основе основе проверяют состояние всех элементов инфраструктуры, находящейся в хозяйственном ведении предприятия: крышек и люков смотровых колодцев, дождеприемников, труб, канав и системы выпусков канализации.



Вместе с тем, работы по очистке решеток от мусора и других попадающих в них посторонних предметов муниципальное предприятие ведет круглогодично.

Фото: администрация СО