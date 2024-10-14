В Самаре заработала «горячая линия» по вопросам подключения к теплу 

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В понедельник, 14 октября, под руководством исполняющего обязанности главы Самары Ивана Носкова прошло еженедельное совещание, на котором обсудили ход подключения объектов социальной сферы и многоквартирных домов (МКД) к теплоносителю. Участие в рабочей встрече также приняли председатель Думы г.о. Самара Алексей Дегтев, председатель городской общественной палаты Габибулла Хасаев, главы районов, представитель департаментов и муниципальных предприятий.

Отопительный сезон в Самаре стартовал с 25 сентября в социальных учреждениях, а с 1 октября в МКД.

По состоянию на 8.00 14 октября, к источникам тепловой энергии подключены 782 здания (98,5%) 1-ой категории - это учреждения системы здравоохранения, опеки и соцзащиты, а также дошкольные учреждения и школы.

К социальной сфере 2-ой категории относятся 407 объектов – учреждения дополнительного образования, культуры, спорта, вузы и сузы. Среди них теплом обеспечены 90% объектов.

Из 10013 МКД на данный момент получили отопление 94,3%.

Отметим, что процесс подключения тепла не одномоментный и несет в себе множество нюансов. Данная работа находится на контроле городской Администрации и профильного департамента. Для адресной отработки сообщений по вопросам регулировки систем отопления и устранения повреждений открыта «горячая линия» во внутригородских районах. Горожанам рекомендуется сначала направлять свои обращения в районные диспетчерские. Также звонки будут приниматься сотрудниками профильного городского департамента и Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) Самары.

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