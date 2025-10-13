В Самаре запустили новую насосную станцию

179

Первый заместитель главы города Самара Михаил Малыхин вместе с активными жителями и представителями управляющей компании проверил работу новой насосной автоматизированной станции в ЖК «Лесная поляна» Кировского района.

На сегодняшний день холодное водоснабжение малоэтажной жилой застройки полностью восстановлено, работа системы отрегулирована.

Напомним, проблемы с обеспечением водой жителей домов ЖК «Лесная поляна» возникли в предыдущие годы в связи с нарушениями при установке подкачивающих насосов, допущенных застройщиком.

При необходимости жители ЖК «Лесная поляна» могут обращаться в круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу ООО «Аква-Строй» по телефону: 8 (902) 291-80-47. Также за качеством оказания услуг следит ООО УК «Кировская».