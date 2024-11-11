В Самаре заменят участок водопроводной линии диаметром 100 мм и проведут ремонт четырех задвижек на ул. Гастелло

178

Вниманию горожан! Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю.

По информации ресурсоснабжающей организации, большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях возможно кратковременное отключение водоснабжения.

"12 ноября собираемся заменить участок водопроводной линии диаметром 100 мм и провести ремонт четырех задвижек на ул. Гастелло. Холодную воду придётся отключить с 10:00 до 13:00 в доме по адресу: ул. Гастелло 35а.

13 ноября предстоит провести работы по замене вводного и напорного трубопровода диаметром 100мм, запорной арматуры и насосного агрегата. Примерно с 10:00 до 16:00. Без ХВС на это время будут: пр.Металлургов, 23.

В течение недели список работ может быть скорректирован", - сообщают в РКС-Самара.