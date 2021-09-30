В Самаре втрое увеличилось число случаев кражи крышек люков теплосетей

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С начала 2021 года на объектах «ПТС» филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» похищено более 280 крышек люков тепловых камер. Для сравнения за весь 2020 год в областной столице была зафиксирована кража 94 крышек.

По фактам хищений в текущем году «Предприятием тепловых сетей» подано в правоохранительные органы свыше 160 заявлений, возбуждено 26 уголовных дел. Напомним, что за такую незаконную деятельность предусмотрено уголовное наказание по статье 158 УК РФ со сроком лишения свободы до двух лет.

«Противоправные действия нарушителей создают аварийные ситуации на дорогах, а также представляют угрозу для жителей. Мы призываем самарцев проявлять бдительность и не оставлять без внимания случаи воровства, которые могут стать причиной травм и привести к ущербу личного имущества», - отметил главный инженер филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Андрей Филиппов.

Если вы стали свидетелем кражи крышки люка, сообщите об этом в правоохранительные органы. Если вы увидели колодец с плохо закрытой или отсутствующей крышкой, сразу же сообщите об этом в круглосуточную интернет-приемную «ПТС» или по телефону (846) 279-65-00.

Фото из открытых источников