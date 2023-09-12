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В Самаре временно ограничивают движение транспорта

12 сентября 2023 14:59
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В связи с работами на сетях теплоснабжения.

В связи с проведением аварийных работ на сетях теплоснабжения на пересечении улиц Чернореченской и Дачной днем 12 сентября 2023 года временно ограничили движение автомобильного транспорта по улице Чернореченской, на участке от улицы Дачной до улицы Клинической. Ограничение будет действовать до 05:00 18 сентября 2023 года.

Объезд закрытого для движения участка организуется по улицам Дачной, Коммунистической и Клинической. Кроме того, для транспорта доступен маршрут объезда по улицам Дачной, Пензенской и Владимирской.

Также в период проведения работ по восстановлению сетей теплоснабжения временные изменения коснутся общественного транспорта.

Так, для трамваев маршрутов № 3 и № 18 движение по улице Чернореченской будет закрыто с 12:00 15 сентября 2023 года до 05:00 18 сентября 2023 года. Трамваи указанных маршрутов проследуют через железнодорожный вокзал.

Движение по трамвайному маршруту № 3 «Улица Чапаевская – Юнгородок» будет организовано по следующей схеме:

- в прямом направлении: улица Чапаевская – улица Венцека – улица Фрунзе – улица Красноармейская – улица Урицкого – улица Пензенская – улица Дачная – улица Тухачевского – улица Партизанская – улица Аэродромная – улица Промышленности – улица Гагарина – улица XXII Партсъезда – Заводское шоссе;

- в обратном направлении: Заводское шоссе – улица XXII Партсъезда – улица Гагарина – улица Промышленности – улица Аэродромная – улица Партизанская – улица Тухачевского – улица Дачная – улица Пензенская – улица Урицкого – улица Красноармейская – улица Фрунзе – улица Пионерская – улица Чапаевская.

Движение по трамвайному маршруту № 18 «Постников овраг – Автостанция «Аврора» будет организовано следующим образом:

- в прямом направлении: улица Ново-Садовая – проспект Ленина – улица Полевая – улица Арцыбушевская – улица Красноармейская – улица Урицкого – улица Пензенская – улица Дачная – улица Тухачевского – улица Партизанская – улица Аэродромная;

- в обратном направлении: улица Аэродромная – улица Партизанская – улица Тухачевского – улица Дачная – улица Пензенская – улица Урицкого –
улица Красноармейская – улица Арцыбушевская – улица Полевая – проспект Ленина – улица Ново-Садовая.

 

Фото:   администрация Самары

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