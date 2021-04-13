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В Самаре ведутся температурные испытания на теплосетевых объектах   

13 апреля 2021 17:09
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Для этого потребовалось отключение горячего водоснабжения в районах города.

В Самаре проводятся температурные испытания на сетевых объектах. Так, сегодня энергетики проверяют повышенной температурой теплоноситель сетей от Самарской ГРЭС. Для этого потребовалось отключение горячего водоснабжения в Самарском, Ленинском и Октябрьском районах, в границах следующих улиц: Водников – Максима Горького – Волжский проспект – Осипенко – Ленинская – Полевая – Арцыбушевская – Венцека – Пионерская.

Уже завтра, 14 апреля, очередной этап испытаний начнется на сетях Самарской ТЭЦ. В связи с этим будет временно (с 09:00 до 16:00 14 и 15 апреля) приостановлена подача горячей воды в Кировском, Промышленном, а также в части Октябрьского и Советского районов, в границах следующих улиц: Карла Маркса – Ракитовское шоссе – Зубчаниновское шоссе – Литвинова – Мелекесская – Стара Загора – Ташкентская – Московское шоссе – Демократическая – Солнечная – Ново-Садовая – Солнечная – Нагорная – Свободы – Алма-Атинская – Демократическая – Ташкентская.

Кроме того, с целью обеспечения безопасности жителей на указанных территориях будет приостановлена подача тепла для детских садов, лечебных учреждений, а также ряда домов – речь идет о тех объектах, в которых отмечается нарушение нормативных требований к теплопотребляющим установкам и их содержанию.

В связи с температурными испытаниями, в период проведения технологических мероприятий руководство «ПТС» обращает внимание горожан на то, что на время испытаний запрещается проводить ремонтные работы на наружных тепловых сетях и внутридомовых системах отопления. Помимо этого, необходимо проявлять осторожность относительно системы горячего водоснабжения, а также соблюдать меры безопасности и не подходить к местам парения, не парковать автомобили в охранной зоне теплотрасс. А обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах предприятие просить сообщать на «горячую линию»: (846) 279-65-00 и (846) 279-79-79 или в интернет-приемную https://teplo.energy/.

Такие испытания организуются для проверки оборудования, которое компенсирует повышение и понижение температуры тепловой сети, а также для выявления дефектов трубопроводов. То есть если все системы и трубы в исправном состоянии, то они выдержат максимально допустимую температуру теплоносителя.

Кроме того, эти испытания, согласно регламенту, проводятся один раз в 5 лет перед окончанием отопительного сезона. А в связи со значительным потеплением в Администрации Самары в настоящее время готовится Постановление, согласно которому в ближайшие дни в городском округе официально завершится отопительный сезон 2020-2021 годов. Как правило, это происходит, когда 5 дней подряд среднесуточная температура наружного воздуха составляет от +8 градусов С и выше.

По прогнозам синоптиков на этой неделе вплоть до выходных в дневные часы уличный воздух будет прогреваться до отметки в +21– +22 градуса С.

«Если погодный фактор и дальше будет стабильным, то предполагаем, что уже в четверг, 15 апреля, сможем объявить об окончании отопительного сезона в Самаре. Соответственно, тогда с четверга начнется отключение. И это, как и включение тепла по городу, тоже процесс постепенный. Обычно сначала отключаются промышленные предприятия, самостоятельно это делают ТСЖ, – сообщил Владимир Василенко на сегодняшнем еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. – При этом в дальнейшем, в случае возможного похолодания на улице, вновь массовой подачи тепла во все объекты не будет – долгосрочный прогноз погоды говорит о том, что значительного понижения температуры не ожидается. Однако, в памяти у нас аналогичный период 2016 года, когда теплом пришлось обеспечить дома ребенка, больницы и другие социальные учреждения с круглосуточным пребыванием людей. И в этом году при необходимости по заявкам таких учреждений профильные организации должны быть готовы к подаче теплоресурса через систему – горячая вода будет нагреваться в пределах 68-72 градусов».

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