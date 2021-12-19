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19 декабря на улицы города вышли 171 единица спецтехники и почти 2, 5 тысячи рабочих.
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В Самаре усилены работы по комплексной уборке города от снега 

19 декабря 2021 15:02
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19 декабря на улицы города вышли 171 единица спецтехники и почти 2, 5 тысячи рабочих.

Первым заместителем главы Самары Владимиром Василенко всем управляющим компаниям и профильным службам была поставлена задача о переходе в усиленный режим работы. 

В день 19 декабря на улицы города вышли 171 единица спецтехники и почти 2, 5 тысячи рабочих, в том числе задействовано: в уборке улично-дорожной сети – 142 человека, дворовых территорий – 2109 человек, парков города – 51 человек, скверов – 84 человека, набережной – 20 человек. 

Работы ведутся комплексно. Тротуары, проезжая часть, трамвайные пути, внутриквартальные проезды расчищаются согласованно, в тесном взаимодействии муниципальных служб и управляющих компаний. Одновременно с этим осуществляется обработка противогололедными материалами, за последние сутки было израсходовано 639 тонн реагентов.

В настоящее время очистка городских территорий от снега продолжается. В ночь с 19 на 20 декабря для уборки УДС выйдут в смену 119 единиц спецтехники и 56 уборщиков территории.

 

Фото:   администрация Самары

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