В Самаре уборка снега с улиц на личном контроле главы Самары

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Февраль-2022 продолжает устанавливать антирекорды: менее чем за две недели выпало уже 63 мм снежных осадков. Месячная норма превышена и на сегодняшний день «подбирается» к 160%.

По прогнозам синоптиков, начало следующей недели не будет снежным. Но это не дает права передышки ни одному из профильных подразделений города, ни одной обслуживающей организации. Расчистка ведется в непрерывном режиме. Сегодня в субботнике участвуют все внутригородские районы.

Ситуация находится на личном контроле главы Самары. В ходе выездов на объекты Елена Лапушкина оценивает качество расчистки, количество задействованных ресурсов – техники и персонала, делает замечания.

Каждое обращение от населения по снегоуборке, аккумулированных ЦУР Самарской области и Муниципальным центром управления, берется в отработку. Кроме того, работами охватывают участки, в отношении которых поступили предписания ГИБДД.

В предстоящий вечер и в ночь на 13 февраля только для вывоза снега с улиц предусмотрено не менее 140 самосвалов, а общее количество техники составит порядка 220 единиц.

Фото: администрация Самары