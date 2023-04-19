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В Самаре стартовал конкурс профмастерства среди оперативного персонала электростанций «Т Плюс»

19 апреля 2023 17:39
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Подобные мероприятия крайне важны и актуальны в рамках постоянной работы над повышением профессионализма персонала электростанций.

В Самарском филиале ПАО «Т Плюс» начался отборочный этап конкурса профессионального мастерства среди оперативного персонала теплоэлектростанций. В этом году помимо представителей шести ТЭЦ и ГРЭС Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани в традиционных соревнованиях принимает участие команда Ижевской ТЭЦ-2 (Удмуртский филиал).

Лучших в профессии будут определять в течение трех дней. Командам, в состав которых вошли начальники смен электростанций и основных цехов предприятий, а также машинисты котлов и турбин, предстоит преодолеть 9 этапов. На специализированных компьютерных тренажерах энергетики продемонстрируют навыки ведения режима работы теплоисточника по диспетчерскому графику, пуска оборудования и выполнения на нем переключений. Два практических этапа пройдут на территории Самарской ТЭЦ: проверка готовности к локализации и ликвидации возгораний, а также оказание первой помощи и реанимации при несчастных случаях.

Подобные мероприятия крайне важны и актуальны в рамках постоянной работы над повышением профессионализма персонала электростанций. Победитель регионального этапа определится в пятницу, 21 апреля. Сильнейшей команде предстоит выступить на корпоративном финале конкурса профмастерства ПАО «Т Плюс».

Теги: Самара Т ПЛЮС

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