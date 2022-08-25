В Самаре состоялось заседание штаба по подготовке города к зиме

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25 августа заседание штаба по подготовке города к зиме, прошедшего под руководством Первого заместителя Главы г.о Самара Владимира Василенко, состоялось в Департаменте городского хозяйства и экологии. Вице-мэр обсудил с представителями ресурсоснабжающих и подрядных организаций ход перекладок на каждом объекте.

В этом году запланировано провести работы на 20 объектах: 12 участков являются плановыми, 8 объектов добавилось в дальнейшем.

«Из 12 участков на сегодняшний день готово уже 6 - с восстановлением благоустройства – это, в том числе, теплотрассы по улицам Молодогвардейской, Самарской, Рабочей, Металлистов. К добавленным 8 мы уже приступили, на них в обязательном порядке мы собираем временную трубу, по которой начнем подачу тепла по наступлению отопительного сезона. По плановым перекладкам степень готовности составляет 88%», - сообщил Владимир Василенко.

Особое внимание Первый вице-мэр уделил дополнительному объекту – теплотрассе, расположенной по улице Аминева, частично проходящей по территории школы №102

«Здесь довольно большой объем работы – перекладке подлежат две трубы большого диаметра – 700 мм. В прошедшие выходные переходили проезжую часть, а на этой неделе заканчиваем сборку лотков и восстанавливаем благоустройство по постоянной схеме. Срок окончания работ – 30 августа», - отметил Владимир Василенко.

Помимо модернизации теплотрасс ведется подготовка жилого фонда, а также объектов здравоохранения, культуры и спорта. В настоящий момент степень готовности данной инфраструктуры к отопительному сезону превышает 90%, при этом специалисты продолжают решать возникающие точечные вопросы.

Фото: администрация Самары