В Самаре расчистка кровель от снега и наледи в числе приоритетных работ

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Коммунальные службы в усиленном режиме продолжают расчистку кровель во всех районах города. Особое внимание уделяется состоянию скатных крыш – их в Самаре 6892. Отрабатываются и здания с мягкой кровлей – в работе задействуют автогидроподъемники.

17 февраля в целях организации своевременной очистки в Самаре сформировано 90 бригад, в составе которых работает 262 человека.

В Ленинском районе 933 дома со скатной кровлей, по состоянию на 17 февраля расчистке подлежит 129 кровель. Сегодня работе на высоте в районе задействовано 8 бригад.

Такие меры применяются ко всем обслуживающим организациям, которые ненадлежащим образом относятся к своим обязанностям, то есть несвоевременно, некачественно выполняют очистку или вовсе не спешат следить за порядком на вверенной им территории. В частности, указанные 9 нарушений допустили 2 управляющие компании.

Во избежание травмирования прохожих, собственники квартир должны самостоятельно следить за состоянием балконов, кондиционеров, помнить о необходимости вовремя убирать снег и наледь с этих поверхностей.

Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности и при проведении работ по расчистке кровель – в числе приоритетных.

Так, управляющая компания «УЖКХ «Электрощит» в Ленинском районе обслуживает 47 домов, на крышах которых сегодня задействовано 2 бригады рабочих. Работники приступили к расчистке в полной экипировке.

Тем временем, специалисты, находящиеся внизу в пределах территории, огороженной сигнальной лентой, координируют работу сотрудников на крыше и следят за безопасностью прохожих и выходящих из подъездов жителей.

Администрация города обращается к горожанам с просьбой не парковать автотранспорт вблизи домов со скатной кровлей, а также под балконами и кондиционерами, козырьками, с которых возможен сход снежных масс. Помимо опасности схода снега, нужно учитывать, что личный транспорт часто затрудняет работу коммунальных служб по очистке кровель.

Фото: администрация Самары