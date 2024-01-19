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В Самаре расчистка дорог ведется под пристальным вниманием специалистов и общественников
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В Самаре расчистка дорог ведется под пристальным вниманием специалистов и общественников

19 января 2024 20:48
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Так, только в ночь на 19 января в расчистке самарских улиц задействовали 250 единиц специализированной техники и 87 дорожных рабочих, которые трудились вручную.

Постоянные перепады температур могут негативно отражаться на качестве асфальтобетонного покрытия, поэтому своевременная расчистка снега на улично-дорожной сети, обработка участков противогололедными материалами, своевременный вывоз снежных накоплений – обязательные условия для поддержания дорог, в том числе отремонтированных по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», в нормативном состоянии.

Так, только в ночь на 19 января в расчистке самарских улиц задействовали 250 единиц специализированной техники и 87 дорожных рабочих, которые трудились вручную. Стоит отметить, что заданные руководством мэрии темпы не сбавляются. После недавнего ухудшения погодных условий службы благоустройства работают в усиленном режиме.

В первую очередь расчищают дороги, относящиеся ко 2 и 3 категориям, участки, по которым курсирует общественный транспорт, а также подходы и подъезды к социальным учреждениям, въезды с основных дорог на внутриквартальные территории. В период обильного и непрерывного выпадения осадков основной упор – на ручную расчистку, но и уборка с помощью средств механизации не останавливается. Рабочие бригады формируют снежные валы, которые в последующем вывозятся на специализированные площадки.

Заснеженные участки улично-дорожной сети продолжают обрабатывать противогололедными материалами (ПГМ). Начиная с 20 ноября 2023 года, израсходовано 16567,74 т ПГМ, непосредственно за прошедшие сутки 126,4 т. С приходом климатической зимы на полигоны в общей сложности вывезено 136694,37 т снега (за прошедшие сутки более 6 тонн).

В профильном департаменте также отмечают, что контроль за состоянием улично-дорожной сети и качеством уборки по зимнему регламенту ведется непрерывно, причем с участием не только специалистов, но и общественников. Во многом благодаря инициативности жителей, их неравнодушному отношению получается выстраивать наиболее эффективную работу. Ежедневно в адрес профильных служб поступают обращения горожан, исходя из которых оформляются списки приоритетного порядка производства работ.

Мониторинг состояния всех улиц, в том числе отремонтированных по дорожному нацпроекту, ведется круглосуточно. По прогнозу синоптиков, в ближайшие выходные ожидается снегопад, с усилением ветра до 20 м/с, о чем все коммунальные организации и службы благоустройства оповещены и готовы к работе в режиме усиления.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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