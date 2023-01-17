В Самаре расчищают улицу Белорусскую, обновленную по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

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Сегодня, 17 января, рабочие бригады подрядной организации МП «Благоустройство» начали свою утреннюю смену с уборки улицы Белорусской, расположенной в Куйбышевском районе. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году подрядная организация «НПФ «XXI Век» произвела ремонт покрытия большими «картами» в границах проезжей части на участке от улицы Народной до Самарского шоссе.

К обновлению улицы Белорусской дорожные службы приступили в числе первоочередных – уже в середине мая подрядная организация приступила к фрезерованию изношенного асфальтобетонного покрытия. Работами здесь охватили порядка 35 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

Как отмечают специалисты, залог увеличения срока службы автомобильной дороги – качественное и своевременное содержание, один из критериев – сведение к минимуму количества снега на проезжей части. Переходы через «ноль» - температурные «качели» гарантируют таяние и замораживание воды на асфальтобетонном покрытии, что неизбежно ведет к появлению дефектов – ям и выбоин. При своевременной уборке осадков на автодороге становится меньше, а значит, вероятность разрушений также снижается.

По словам специалистов профильного ведомства, контроль качества проведения уборки по зимнему регламенту, в том числе на объектах, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», ведется непрерывно. Это необходимо, в том числе, для того, чтобы отремонтированная дорога радовала горожан как можно дольше.

Фото: администрация Самары