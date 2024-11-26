В Самаре прошёл День клиента по вопросам использования дистанционных сервисов

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» провёл традиционный День клиента в офисе обслуживания по адресу: ул. Буянова, 131. Посетители смогли получить ответы на все интересующие вопросы, а также узнали о возможностях по использованию онлайн-каналов, переходу на оплату по факту и многом другом.

День клиента в офисах обслуживания Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» проводится ежемесячно. Благодаря данной акции у горожан есть возможность задавать вопросы напрямую одному из руководителей компании и оперативно получать подробную консультацию. Главной темой нынешнего мероприятия стало знакомство посетителей с разнообразными онлайн-сервисами, которые позволяют решать большинство возникающих вопросов дистанционно, не выходя из дома. Кроме того, специалисты офиса обслуживания напомнили клиентам об акции «В Новый год – без долгов!», которая действует до 31 декабря 2024 года.

«Мы приглашаем всех жителей региона к участию в новогодней акции! Для этого достаточно до конца декабря погасить задолженность за энергоресурсы, если она имеется, оплатить текущее начисление за ноябрь и внести рекомендуемый платёж за декабрь. Победители праздничного розыгрыша получат кешбэк 1000 рублей на лицевой счёт, а всем клиентам, выполнившим условия акции, будут списаны пени», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.