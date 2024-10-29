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В Самаре проходят соревнования профмастерства среди дежурных электромонтеров «Т Плюс»

29 октября 2024 19:27
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Обладатели первого и второго мест представят энергокомпанию на федеральном уровне.

В Самарском учебно-курсовом комбинате стартовали корпоративные соревнования профессионального мастерства среди дежурных электромонтеров ПАО «Т Плюс». За звание лучшего по профессии борются представители 14 филиалов энергокомпании.

В течение двух дней участникам предстоит преодолеть шесть этапов. В их числе проверка нормативно-технических документов и знаний требований по подготовке рабочих мест, ликвидация аварийной ситуации и многое другое. Честь Самарского филиала отстаивает специалист Новокуйбышевской ТЭЦ-1 Данис Султанов, который в апреле 2024 года был признан лучшим на региональном этапе соревнований.

«Конкурсы профмастерства являются важной частью постоянной работы по повышению профессионализма персонала электростанций. Здесь участники могут пообщаться с коллегами из других регионов, обменяться опытом. В конечном счете, такие мероприятия положительно сказываются на надежности эксплуатации энергетических объектов компании», - отметил главный инженер Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Сабитов.

Победители будут определены уже завтра, 30 октября. Обладатели первого и второго мест представят энергокомпанию на федеральном уровне.

 

Фото предоставлено ПАО «Т Плюс»

Теги: Самара Т ПЛЮС

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