67

В Самаре проходит конкурс профессионального мастерства среди сварщиков ПАО «Т Плюс». Лучшего по профессии определяют среди представителей 13 филиалов компании.

Конкурс проходит в три этапа. У специалистов проверяют знания нормативных документов, навыки по безопасному проведению сварочных работ и оказанию первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве. Основным является практический этап – подготовка и выполнение сварки стыка металлических труб. Соревнование проходит на базе Самарского учебно-курсового комбината.

«От работы сварщиков во многом зависит надежность теплоснабжения потребителей энергокомпании. На соревнованиях особое внимание уделяется качеству выполнения ими сварных соединений, за этим следят профессиональные дефектоскописты. В Самаре собрались лучшие сварщики компании, которые обмениваются опытом и определяют лидера в профессии», - рассказал руководитель направления развития руководителей ТЭС и теплосетей ПАО «Т Плюс», главный судья соревнований Вячеслав Страхов.

Итоги соревнования профессионального мастерства будут подведены завтра, 2 декабря.