В Самаре продолжают устранять последствия обильного снегопада 

48

Управляющие организации и районные службы благоустройства Самары устраняют последствия обильного снегопада



Вторые сутки коммунальные службы внутригородских районов ведут работу по расчистке незакрепленных территорий, лестничных маршей и пешеходных дорожек во дворах, внутриквартальных проездов, придомовых территорий и подходов к подъездам.



Для беспрепятственного передвижения горожан во дворах работает механизированная техника и дворники муниципальных служб благоустройства внутригородских районов, управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, ТСН.



За качеством работ следят районные администрации. Сообщения от жителей, поступающие в социальные сети, также принимаются в работу для оперативного устранения.