В Самаре продолжается подготовка к отопительному сезону 

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В Самаре продолжается подготовка к следующему отопительному сезону. Из 18 основных объектов полностью обновлены 2, где проходят теплотрассы по улице Шостаковича и на пересечении улиц Льва Толстого и Самарской. Остальные 16 объектов, в том числе 4, которые находятся в исторической части города, подрядчики продолжают активно ремонтировать и модернизировать. Весь процесс находится на постоянном контроле мэрии и теплоэнергетиков.

«Контролируем перекладки на всех объектах, независимо от их местоположения. Особое внимание уделяется тем участкам, вблизи которых расположены школы и детские сады, – подчеркнул руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Самары Олег Ивахин. – Недостатки, которые выявляются у подрядчиков при производстве работ, обсуждаются и на заседаниях штаба в профильном департаменте, и в ходе выездного мониторинга. Принимаются решения, в том числе для минимизации отставаний, которые на сегодняшний день имеются по некоторым объектам перекладок теплосетей».

Так, по объективным причинам незначительно скорректирован график работ на теплосетях в исторической части города. Планируется, что под восстановление благоустройства часть объектов отдадут ориентировочно 5 августа.

«По улице Алексея Толстого, между улицами Комсомольской и Пионерской, продление работ связано с движением троллейбусов, вследствие чего, чтобы не создавать помех общественному транспорту, подрядчику приходится работать малыми “захватками”, что и приводит к увеличению сроков перекладки, – пояснил Олег Ивахин. – А на улице Куйбышева благодаря найденному техническому решению рабочие выполняют задачи по обновлению теплотрассы уже на последнем участке данного объекта. На участке же, который располагается ближе к площади Революции, подрядчик закончил перекладку, после чего начал заделку вскрытия – траншея засыпана».

Еще один участок теплосетей – на Волжском проспекте. Здесь возник вопрос, касающийся поставки материалов. На заседании штаба было указано на то, что нужно в кратчайший срок обеспечить объект всем необходимым, материалы должны доставляться своевременно.

Ремонт и модернизация теплотрасс выполняются не только в историческом центре. Перекладки – по всему городу.

Пока два дополнительных объекта – на пересечении улицы Маломосковской и проспекта Масленникова, а также в районе улицы Магистральной в поселке Зубчаниновка – находятся в стадии утверждения. На первом участке предстоит небольшой объем работ на 100 метрах теплотрассы, на втором намерены произвести довольно большой и сложный ремонт.

На Волжском проспекте, помимо теплосетей, будут заниматься еще и сетями холодного водоснабжения, поскольку по направлению движения “в город” выявлена просадка дороги из-за повреждения водовода – в локации между Ульяновским спуском и Студенческим переулком.

«Чтобы предотвратить еще большие повреждения проезжей части, на штабе было принято решение о том, что компания “СКС” устранит проблему в кратчайший срок, с минимальными неудобствами для жителей», – добавил руководитель профильного городского департамента.

Так как будут проходить ремонтно-восстановительные работы, в ночь с субботы на воскресенье текущей недели ожидается перекрытие проезжей части (по обоим направлениям дороги). Подробнее – на официальном сайте администрации Самары по ссылке.

Автомобилистов призывают быть внимательными, соблюдать ПДД, требования временных технических средств организации дорожного движения и сигналов регулировщиков.

Фото: администрация Самары