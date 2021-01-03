В Самаре продолжается дезинфекции подъездов жилых домов

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В Самаре мероприятия, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, реализуются в комплексе. В частности, особое внимание уделяется санитарной обработке мест общего пользования в многоквартирных жилых домах.



Напомним, согласно постановлению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова дезинфекция в подъездах должна проводиться ежедневно. За качество и своевременность санитарной обработки в многоквартирных домах отвечают управляющие компании, ТСЖ или ЖСК.

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В целях недопущения распространения инфекций особое внимание сотрудников обслуживающих организаций на контактные поверхности: ручки, кнопки домофона и лифта, почтовые ящики. Подтверждением выполнения дезинфекционных мероприятий является акт выполненных работ, подписанный одним из собственников помещений в многоквартирном доме.



В Промышленном районе работа самая масштабная. Здесь находится около 4,5 тысяч подъездов и 2,5 тысячи лифтов.



«Контроль за выполнением работ по дезинфекции осуществляют как специалисты администрации, так и управляющие микрорайоном. Проверки проводим выборочно и по обращениям граждан, - рассказал начальник отдела ЖКХ и благоустройства Администрации Промышленного района Виктор Рыжков. - При выявлении фактов, где управляющая компания либо ТСЖ не выполняет работы по санобработке ненадлежащим образом, предусмотрена административная ответственность. С апреля в Промышленном районе было составлен 31 такой материал».



Все материалы по выявленным нарушениям направляются в Управление гражданской защиты Администрации Самары, далее нарушители привлекаются к административной ответственности. Размер штрафа на юридическое лицо составляет от 100 тысяч рублей и до 300 тысяч рублей.



Подобную дезинфекцию ведут во всех районах города. С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе темпы и объемы работ по дезинфекции мест общего пользования в жилых домах ближайшее время снижаться не будут, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации