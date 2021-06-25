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В Самаре продолжается акция для добросовестных плательщиков за воду

25 июня 2021 10:55
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В Самаре продолжается акция для добросовестных плательщиков за воду

У абонентов ООО «Самарские коммунальные системы» («РКС-Самара») осталось всего 6 дней, чтобы поучаствовать в акции для добросовестных абонентов «Заплати за воду и отдыхай с удовольствием». 

Для участия необходимо до 30 июня заплатить за холодное водоснабжение и водоотведение за шесть месяцев: оплатить квитанцию за май 2021 года и сделать авансовый платёж, равный пятикратному начислению за май. Общий платёж должен быть не менее 500 рублей. 

Все участники акции «Заплати за воду и отдыхай с удовольствием» получают на свой лицевой счёт в «РКС-Самара» 100 рублей и автоматически становятся участниками второго этапа акции – розыгрыша подарочных сертификатов в магазины города и путёвки в один из самарских санаториев. Подведение итогов пройдёт в конце июля 2021 года. 

Стоит отметить, что в этом году самарцев ждёт новшество – для участия в акции (после оплаты аванса) не нужно приходить в центры обслуживания клиентов с подтверждающими документами. Программное обеспечение «РКС-Самара» позволит автоматически определить всех абонентов, сделавших авансовый платёж. С победителями свяжутся сотрудники компании, а информация о розыгрыше и видео будут размещены на сайте samcomsys.ru.

 

Теги: акция водоснабжение РКС-Самара

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