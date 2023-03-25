Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарского дворника обвинили в неправомерном обороте средств платежей
Самарского дворника обвинили в неправомерном обороте средств платежей
В лесах Самарской области области с 1 по 20 апреля установлен особый противопожарный режим
В лесах Самарской области области с 1 по 20 апреля установлен особый противопожарный режим
Дмитрий Азаров поздравил работников культуры с праздником
Дмитрий Азаров поздравил работников культуры с праздником
В России разрешили покупать вторичное жилье по семейной ипотеке
В России разрешили покупать вторичное жилье по семейной ипотеке
В Самаре отопительный сезон могут завершить раньше обычного
В Самаре отопительный сезон могут завершить раньше обычного
На Волге в Самарской области открыли пассажирскую навигацию
На Волге в Самарской области открыли пассажирскую навигацию
В Исаклинском районе полицейские задержали водителя с поддельным удостоверением
В Исаклинском районе полицейские задержали водителя с поддельным удостоверением
В преддверии весенних каникул правоохранители рассказали самарским детям о БДД
В преддверии весенних каникул правоохранители рассказали самарским детям о БДД
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.45
0.14
EUR 82.39
-0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В комплекте выгоднее: популярные модели Xiaomi по специальной цене в билайне
Сегодня, 22 марта, Самарский зоопарк приглашает на праздник "Жаворонки"!
Работников сферы бытового обслуживания региона поблагодарили за труд
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре отопительный сезон могут завершить раньше обычного

25 марта 2023 12:11
180
В Самаре отопительный сезон могут завершить раньше обычного

Каждый год отключение отопления в Самаре происходит в разные даты. По информации городской администрации, основанием для этого является среднесуточная температура воздуха +8 градусов или выше, которая должна продержаться пять дней подряд. В прошлом году подачу тепла в Самаре прекратили лишь 22 апреля. 

Весной 2023, скорее всего, это произойдет раньше. По предварительным прогнозам синоптиков, уже в первой декаде апреля в некоторые дни столбик термометра покажет до +12 градусов. Такие данные опубликовал сервис Gismeteo.ru. Так что можно предположить, что отопительный сезон завершится к концу первой декады апреля, пишет Самара-КП.

В то же время метеорологи отмечают, что весна в этом году очень капризна, а значит, не нужно слепо доверять долгосрочным прогнозам.

После того, как в домах Самары остынут все батареи, в городе проведут гидравлические испытания теплосетей. Проверка труб на прочность всегда сопровождается отключением горячей воды.

Напомним, отопительный сезон 2022-2023 в Самаре стартовал довольно рано - 27 сентября.

 

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В лесах Самарской области области с 1 по 20 апреля установлен особый противопожарный режим
25 марта 2023, 12:38
В лесах Самарской области области с 1 по 20 апреля установлен особый противопожарный режим
Из-за раннего паводка и схода снега, в том числе в лесных массивах, может раньше обычного начаться пожароопасный сезон. Общество
24
Индия – давний и важный партнер Самарской области.
24 марта 2023, 22:51
В Самарскую область прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия
Индия – давний и важный партнер Самарской области. Политика
326
Дмитрий Азаров в ходе очередной поездки в зону СВО встретился с земляками, которые сейчас несут службу, и передал им очередную партию гуманитарной помощи и техники.
24 марта 2023, 20:24
«Постараюсь максимально объехать все подразделения, где служат земляки» - Дмитрий Азаров передал бойцам очередную партию гуманитарной помощи и техники
Дмитрий Азаров в ходе очередной поездки в зону СВО встретился с земляками, которые сейчас несут службу, и передал им очередную партию гуманитарной помощи и... Политика
1381

В центре внимания
В лесах Самарской области области с 1 по 20 апреля установлен особый противопожарный режим
25 марта 2023  12:38
В лесах Самарской области области с 1 по 20 апреля установлен особый противопожарный режим
43
В Самаре отопительный сезон могут завершить раньше обычного
25 марта 2023  12:11
В Самаре отопительный сезон могут завершить раньше обычного
151
Индия – давний и важный партнер Самарской области.
24 марта 2023  22:51
В Самарскую область прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия
326
Дмитрий Азаров в ходе очередной поездки в зону СВО встретился с земляками, которые сейчас несут службу, и передал им очередную партию гуманитарной помощи и техники.
24 марта 2023  20:24
«Постараюсь максимально объехать все подразделения, где служат земляки» - Дмитрий Азаров передал бойцам очередную партию гуманитарной помощи и техники
1390
В Самарской области продолжается регистрация волонтеров для Всероссийского голосования по благоустройству
24 марта 2023  11:06
В Самарской области продолжается регистрация волонтеров для Всероссийского голосования по благоустройству
711
Весь список