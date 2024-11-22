В Самаре отдельные категории граждан могут получить компенсационную выплату на установку счетчиков учета горячего и холодного водоснабжения

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В областной столице Департаментом опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара предоставляется компенсационная выплата на установку индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения для отдельных категорий граждан.

Рассчитывать на нее могут:

- одинокие матери, воспитывающие детей до 18 лет;

- многодетные семьи (трое и более детей до 18 лет);

- семьи, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет.

Размер компенсационной выплаты определяется, исходя из подтвержденных затрат на установку приборов учета, но не более чем на четыре прибора учета на одного получателя. Максимальная стоимость одного прибора учета (включающая стоимость самого прибора учета и монтажа оборудования) 2700 рублей. В случае если в жилом помещении проживают два и более гражданина, претендующих на социальную выплату и являющихся членами одной семьи, то социальная выплата предоставляется одному из них по выбору. Отметим, что выплата предоставляется однократно.

Для оформления компенсации рекомендуется обращаться в МФЦ или в Центр обеспечения мер социальной поддержки населения. Подробную консультацию можно получить по телефону: 8(846)332 16 36.

Фото: Администрация Самары