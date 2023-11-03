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В Самаре определены лучшие по профессии среди электромонтеров «Т Плюс»

3 ноября 2023 17:21
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Цель конкурса - повысить компетентность сотрудников и замотивировать их развиваться в профессии.

В Самаре подведены итоги конкурса профессионального мастерства среди дежурных электромонтеров ПАО «Т Плюс». В тройку лучших по профессии вошли специалисты Саратовского, Кировского и Оренбургского филиалов компании. Цель конкурса - повысить компетентность сотрудников и замотивировать их развиваться в профессии. Для «Т Плюс» это важно, так как в том числе от уровня подготовки специалистов зависит качество услуг и, как следствие, комфорт клиентов.

Корпоративный финал соревнований проходил 1-2 ноября на базе Центральной отопительной котельной и Самарского учебно-курсового комбината. В нем участвовали специалисты из 12 филиалов энергокомпании. В течение двух дней конкурсанты преодолели 6 этапов проверки: от знания нормативно-технической документации до навыков оказания первой доврачебной помощи.

В результате победу одержал старший электромонтер Саратовской ТЭЦ-5 (Саратовский филиал) Роман Семеренко. Второе место завоевал представитель Кировского филиала Александр Исупов, третье – электромонтер из Оренбургского филиала Вадим Мамаев. Энергетики, занявшие 1 и 2 места, будут представлять ПАО «Т Плюс» на Всероссийских соревнованиях в Москве.

«Проведение конкурсов профессионального мастерства помогает формировать кадровый резерв энергокомпании. На практике подавляющее большинство технических руководителей в прошлом принимали участие в аналогичных смотрах и демонстрировали высокий уровень знаний и умений», – отметил главный судья соревнований – руководитель направления Отдела производственного обучения ПАО «Т Плюс» Вячеслав Страхов.

 

Фото предоставлено ПАО «Т Плюс»

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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