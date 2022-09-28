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В Самаре официально стартовал отопительный сезон 2022-2023

28 сентября 2022 09:26
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В Самаре официально стартовал отопительный сезон 2022-2023

Вчера, 27 сентября, в региональной столице дан официальный старт отопительному сезону 2022-2023. Однако, подключение зданий к теплу началось гораздо раньше – еще на прошлой неделе, по заявкам руководителей социальных учреждений, не дожидаясь нормативного температурного минимума. Напомним, что согласно нормативам среднесуточная температура в течение 5 суток должна быть не выше +8 градусов Цельсия. К сегодняшнему дню таких периодов не было. Например, накануне  в среднем температура не опускалась ниже +9,5 градусов Цельсия. При этом здания все же постепенно остывают, а комфорт горожан – в приоритете. Поэтому подключение объектов к теплоисточникам является одной из первоочередных задач мэрии и ресурсоснабжающих организаций. Сегодня эти вопросы стали ключевыми на совещании, которое прошло под руководством Первого заместителя Главы г. о. Самара Владимира Василенко. Все нюансы обсудили с «ресурсниками», руководителями предприятий жилищно-коммунального комплекса, представителями профильного городского департамента и администраций внутригородских районов.

Традиционно сначала теплоноситель получают детские сады, школы, больницы и другие объекты с круглосуточным пребыванием людей (дома ребенка, пансионаты и т. п.). 

Первый вице-мэр поручил ускорить работы по запуску систем отопления. Темпы подключений наращиваются. В частности, значительных результатов достигли в ходе подключения детских садов – более 85% обеспечены теплом. Радиаторы нагрелись в половине объектов здравоохранения и 3/4 учреждений опеки и соцзащиты, с круглосуточным пребыванием людей. Также ведется подключение образовательных учреждений, культуры и спорта. Всего объектов социальной сферы более тысячи, и все они требуют повышенного внимания.

Постепенно батареи начинают разогреваться и в жилищном фонде – с сегодняшнего дня тепло «заводят» в многоквартирные дома. Их в Самаре 10 195. Из всех МКД более 8 тысяч – с центральным отоплением, около 2 тысяч – с индивидуальным (с крышной или индивидуальной пристроенной котельной, с котлами в квартирах, с печным отоплением). Перед началом отопительного периода управляющими и обслуживающими организациями были выполнены различные работы – такие, как промывка и опрессовка тепловых систем, ремонт внутридомовых систем отопления, подготовка элеваторных узлов управления, ремонт кровли и межпанельных швов, восстановление теплоизоляции трубопроводов и др. Паспорта готовности МКД размещались в системе «Электронное ЖКХ».

Обращаем внимание жителей на то, что технологические особенности процесса подключения к теплоисточникам таковы, что запуск отопления не может быть осуществлен одномоментно во все здания. Эта работа организуется поэтапно. Водой, предварительно нагретой до определенной температуры, сначала заполняют магистральные и квартальные сети. Занимаются трубами, подводящими тепло к каждому зданию. Открывают внутридомовые задвижки. Управляющие и другие жилищные организации проводят пусконаладку, регулировку системы отопления. При необходимости удаляют воздушные пробки, которые возникают в ней. Таким образом, повышенное внимание уделяют всему комплексу работ.  Как правило, процесс подключения отопления занимает около 2 недель.

Все возникающие вопросы будут решаться в оперативном порядке и адресно. Главам районных администраций и профильному департаменту поставлена задача координировать работу на местах в ежедневном режиме.

Не остаются в этот период без внимания и работы на объектах ремонта и технического перевооружения теплотрасс, которые сейчас находятся в завершающей стадии. Благодаря инвестициям, привлеченным в рамках реализации модели тарифообразования «Альткотельная», за лето и начало осени выполнен большой объем перекладок. Напомним, что в этом году в общем перечне 20 объектов обновления, из которых 8 – дополнительные участки теплотрасс, взятых в работу, соответственно, чуть позже 12 основных. Так, среди дополнительных – и объекты на улице Стара-Загора, где подрядчику поручено трудиться максимально активными темпами и справиться с задачами в кратчайший срок. Важно отметить, что никакие близящиеся к финалу работы на теплотрассах не повлияют на запуск отопления. Есть временные схемы, с которых затем переключатся на постоянные.

В Куйбышевском районе, где в этом году начато строительство двух котельных и обновлены теплотрассы, на старте отопительного сезона новые трубы примут тепло от действующих котельных «КНПЗ» и «Волгатеплоснаб».

 

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