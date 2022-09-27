В Самаре официально стартовал отопительный сезон 

58

Первый вице-мэр поручил ускорить работы по запуску систем отопления. Темпы подключений наращиваются. В частности, значительных результатов достигли в ходе подключения детских садов – более 85% обеспечены теплом. Радиаторы нагрелись в половине объектов здравоохранения и 3/4 учреждений опеки и соцзащиты, с круглосуточным пребыванием людей. Также ведется подключение образовательных учреждений, культуры и спорта. Всего объектов социальной сферы более тысячи, и все они требуют повышенного внимания.



Постепенно батареи начинают разогреваться и в жилищном фонде – с сегодняшнего дня тепло «заводят» в многоквартирные дома. Их в Самаре 10 195.



Все возникающие вопросы будут решаться в оперативном порядке и адресно. Главам районных администраций и профильному департаменту поставлена задача координировать работу на местах в ежедневном режиме, сообщает горадминистрация.

Фото: администрация Самары