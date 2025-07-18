В Самаре очередные работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!

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«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

Обратите внимание, что работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!

19 июля запланирована замена трёх пожарных гидрантов:

- на ул.Безымянной: ХВС будет отключено с 9:00 до 11:00 по ул. Безымянная, 7а.

- на ул. Клинической: примерно с 11:30 до 14:00 будет ограничено ХВС по адресам: по ул. Клинической от ул.Верхне-Карьерая до ул. Авиационная; по ул. Речной от ул. Клинической до ул. Ново-Урицая, 1й Переулок, 73, 75, 79, 81; Текстильный пер.; Буянский пер.

- на пересечении ул. Структурная и Верхне-Карьерная: с 14:30 до 17:00 ХВС будет отключено по адресам: по ул. Клиническая от ул. Карьерная до ул. Верхне-Карьерная; по ул. Клиническая от ул. Верхне-Карьерная до ул. Авиационная; по ул. Речная от ул. Клиническая до ул. Ново-Урицкая; 1й Переулок, 73, 75, 79, 81; Текстильный пер.; Буянский пер.

23 июля будет проведена врезка водопроводной линии д-500 мм в водовод д-1000 мм. Холодная вода будет отключена с 10:00 23 июля до 10:00 24 июля по адресам: ул. Центральная, 1-17, 8А, 11А. Адрес установки бойлера: ул. Центральная, 11А.

24 июля планируется замена узла д-300 мм на Московском шоссе. С 10:00 до 22:00 ХВС будет ограничено по адресам: ул. Ново-Вокзальная 247, 253, 255, 251, 257, 257А, 251А, 249, 257Б, 257В; Московское шоссе, 252, 252А, 252Б, 252В, 254; ул. Аминева 4, 6, 8, 8Б, 8А, 10, 12.

25 июля будет заменена задвижка д-150 мм на ул. Аэродромной. Для этого с 9:30 до 16:30 ХВС будет ограничено по адресам: ул. Аэродромная, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 65, 55, 57, 59, 61, 63, 65А, 69, 71, 75; Авроры, 99; по ул. Авроры;

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.